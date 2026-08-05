Ferroviários encerram greve na linhas 11, 12 e 13 da CPTM e retomam serviço de forma gradual

Em assembleia, 131 trabalhadores aceitaram retornar ao trabalho agora e aguardam até o dia 19 deste mês para assinar um novo acordo coletivo de trabalho

Os ferroviários informaram na tarde desta quarta-feira (5), em assembleia, o encerramento da greve nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Com a deliberação, 137 ferroviários aceitaram retornar ao trabalho gradualmente e devem aguardar até o dia 19 deste mês para assinar um novo acordo coletivo de trabalho junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Conforme nota do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, a votação ocorreu após o governo do estado apresentar uma proposta que contempla avanços nas reivindicações da categoria, especialmente em relação às garantias buscadas pelos ferroviários durante o processo de concessão, mas que continuarão alerta para o cumprimento das mudanças.

Segundo apurado pela Jovem Pan, os trabalhadores devem retomar as atividades pela estação Brás nas linhas 11-Coral e 12-Safira e seguirem aos seus postos de trabalho.

Durante a assembleia que decidiu o fim da greve, 26 votaram contra o fim da greve e outros 137 aceitaram retornar ao trabalho em um primeiro momento.

Nesta manhã, a Linha 13-Jade já havia retornado a circular normalmente. Em nota, a CPTM informou que os trens estão circulando entre as estações Aeroporto Guarulhos e Engenheiro Goulart desde as 6h. No entanto, apenas um trem percorria o trecho de cerca de 12 km, o que eleva o intervalo entre as viagens.

As linhas 11-Coral e 12-Safira operavam parcialmente. A Linha 10-Turquesa, que não é atingida pela paralisação, mantém o funcionamento normal.

Na terça-feira (4), a greve tinha sido mantida após assembleia, quando a categoria decidiu dar continuidade ao movimento. As novas negociações entre o sindicato e o governo estavam previstas para contecer nesta quarta-feira.

Decisão pela greve

Os funcionários entraram em greve após as três linhas protagonizarem um caos em São Paulo no mês passado. A circulação dos trens nas três linhas foi interrompida temporariamente após uma ocorrência afetar o fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto, informou a Trivia Trens, responsável pelo trecho.

A falha provocou uma série de transtornos aos passageiros. Nas redes sociais, passageiros relataram dificuldades para embarcar, catracas travadas e plataformas lotadas em diferentes estações. Vídeos publicados por usuários também mostram pessoas caminhando sobre os trilhos durante a interrupção.

Durante a ocorrência, um foco de incêndio foi registrado em um trem próximo ao pátio de manutenção da concessionária, na região da Estação Bresser-Mooca.

Em meio ao caos, a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) anunciou que a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) voltaria a operar as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade por até 90 dias.