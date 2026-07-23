Brasil manifesta ‘preocupação’ com fala do presidente da Nicarágua sobre fim de eleição no país

Por fim, a nota pede que as autoridades do país assegurem ao povo direito de escolher os seus governantes

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, é fotografado durante a cúpula do bloco da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA) em Caracas, em 24 de abril de 2024.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) afirma, por meio de nota divulgada nesta quinta-feira (23) que vê com “preocupação” o anúncio do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, sobre o fim das eleições no país.

A nota ainda destaca que a “realização de eleições livres, periódicas, plurais e transparentes é um dos esteios da democracia, valor com que o Brasil tem um profundo compromisso.” Por fim, a nota pede que as autoridades do país assegurem ao povo direito de escolher os seus governantes.

O ditador nicaraguense está poder há quase 20 anos, e novas eleições eram previstas no País em 2027. “Esqueçam, aqui não haverá mais eleições para que assim tentem tomar o governo e tomar o poder”, declarou Ortega ao referir-se aos seus opositores. A declaração foi feita no o aniversário da Revolução Sandinista no último domingo (19).

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, no poder há quase duas décadas, descartou neste domingo (19) qualquer possibilidade de eleições em seu país para evitar que a oposição, no exílio, chegue algum dia ao governo.

“Esqueçam, aqui (na Nicarágua) não haverá mais eleições para que assim tentem tomar o governo e tomar o poder”, declarou Ortega ao referir-se aos seus opositores em um ato pelo 47º aniversário da Revolução Sandinista, celebrado em Manágua.

Ortega, de 80 anos, governou na década de 1980 e voltou ao poder em 2007. Desde então exerce o poder, após eleições questionadas ou com medidas que anularam seus adversários, ao lado de sua esposa Rosario Murillo.