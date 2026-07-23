JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 12h00 - 14h00
Brasil

Repórter da Globo é encontrado morto aos 33 anos

Jornalista da TV Gazeta, do Espírito Santo, foi achado em seu apartamento em Vitória nesta quinta-feira (23)

Jovem Pan

Jornalista Caíque Verli, de 33 anos, repórter da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo (ES)
Jornalista Caíque Verli, de 33 anos, repórter da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo (ES) Divulgação / Redes Sociais

O jornalista Caíque Verli, de 33 anos, repórter da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (23) no apartamento onde morava, em Vitória. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por amigos que o encontraram no local, e a Polícia Científica constatou a morte. As causas são investigadas pela Polícia Civil.

Natural de Carangola, em Minas Gerais, Caíque era formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Ele integrou a 17ª turma do Curso de Residência da Rede Gazeta e, após concluir a formação, passou a trabalhar na empresa em 2017.

Ao longo da carreira, atuou na redação multimídia da Rede Gazeta, com passagens pelo site A Gazeta e pela rádio CBN Vitória. Como repórter da TV Gazeta, destacou-se principalmente na cobertura de segurança pública.

Manifestações de pesar

Em nota, a Rede Gazeta informou que a família do jornalista foi comunicada e recebe acompanhamento da empresa em Minas Gerais, onde reside. A emissora também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão.

“Caique deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo, e será lembrado com carinho e admiração por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado”Rede Gazeta

O editor-chefe da TV Gazeta e do g1 Espírito Santo, Bruno Dalvi, destacou o comprometimento de Caíque com o trabalho e a atuação na cobertura jornalística. Segundo ele, o repórter era reconhecido pela responsabilidade, pelo cuidado com as informações e pelas fontes que cultivava, especialmente na área de segurança pública.

“Hoje é um dia difícil para nós, da redação, mas vamos honrar a memória dele da forma que ele mais acreditava: fazendo jornalismo! Caique era repórter, e um repórter tem a nobre missão de informar. É isso que faremos, ainda que com o coração partido, com o mesmo compromisso que ele sempre teve”, disse.

A editora e apresentadora do telejornal Gazeta Meio Dia, Rafaela Marquezini, também prestou homenagem ao jornalista. Ela afirmou que Caíque tinha sensibilidade na produção das reportagens, tratava as fontes com respeito e era apaixonado pela profissão.

“Ele tinha muito cuidado com as fontes e respeito pela dor do outro. Tinha um faro apurado pelas notícias, era apaixonado por jornalismo. Vai fazer muita falta nas telas e na nossa redação”Rafaela Marquezini

As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Assuntos