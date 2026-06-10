Brasileira abusada pelo marido nos EUA relata horror vivido: ‘Era dopada e abusada’

De volta ao Brasil, Aline Alves da Silva afirmou que denunciou o ex-companheiro à Polícia Civil e que agora o caso é investigado pela Polícia Federal

A cabeleireira e manicure Aline Alves da Silva, de 38 anos, relatou à Jovem Pan nesta quarta-feira (10) ter sido vítima de “tráfico humano, violência sexual e exploração'” durante relacionamento com o ex-marido nos Estados Unidos. O caso foi revelado pelo jornal A Tarde, de Salvador, e confirmado pela Jovem Pan.

Segundo Aline, ela descobriu que era dopada e envenenada, e, enquanto estava inconsciente, sofria os abusos.

“Eu comecei primeiro tendo ‘flashes’ dos abusos e, ao acordar no outro dia, parecia que era um pesadelo. Até que, quando decidi pedir o divórcio e denunciar a violência patrimonial, fui ameaçada pelo meu ex. Então decidi ir até à casa dos tios dele para esperar o carro do abrigo vir me buscar e vi minhas costas com hematomas enormes. Foi então que tive certeza que ele me batia enquanto eu dormia”, explicou a cabeleireira.

Aline e o ex-companheiro se conheceram nos Estados Unidos, após ela decidir ir para o país em busca de uma vida melhor para seus filhos. “Tinha vontade que meus filhos estudassem fora e que lá poderíamos ter um pouco mais de oportunidade que no Brasil, mas eu estava equivocada”, lamenta.

Os dois ficaram juntos por três anos até que ela decidiu se separar e conseguiu sua primeira medida protetiva. Aline então foi para um abrigo – voltado para mulheres vítimas de abuso – na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, onde morava.

Em seguida, na tentativa de se desvencilhar do ex-companheiro, ela foi para o estado de Massachussetts, onde o ele conseguiu localizá-la. “Depois de sair do abrigo de proteção para mulheres vítima de violência, eu fui para Massachusetts onde lá meu ex invadiu minhas redes e o sistema da escola do meu filho. Então eu consegui mais uma medida protetiva, agora em Massachusetts”.

Ameaça dos tios

Ainda quando Aline estava na Filadélfia, ela foi à casa dos tios do ex para esperar o carro do abrigo que buscaria a ela e aos seus três filhos, e a tia dele acabou confessando que eles sabiam o que acontecia com a manicure. “Quando meus filhos saíram de perto, a tia do meu ex marido revelou que eles trocavam meu remédio de asma, e que tinha droga no meu cigarro e açúcar”, explica.

Ela disse também que, no mesmo dia em que foi à casa dos tios esperar pelo abrigo, os tios a ameaçaram. “Eles tinham me oferecido ajuda, o carro do abrigo acabou não passando e na madrugada eles me ameaçaram”, confessou.

Segundo Aline, a ameaça teria sido para que ela mantivesse segredo à polícia do que eles tinham confessado fazer com ela desde que o, até então casal, começou a morar junto.

“Com um mês e meio que a gente estava morando junto, comecei a ter episódios de quase desmaios. Tive também queda de cabelo, cólica intestinal, vômito, diarreia. As pontas dos meus dedos ficavam dormentes, minha saúde foi se deteriorando cada vez mais. Isso começou a virar rotina”, esclarece.

Denúncia

A cabeleireira afirmou ter feito denúncia ainda nos Estados Unidos. Ela disse que o caso foi analisado e que, além da medida protetiva que foi cedida, uma ordem de prisão foi expedida, mas nunca cumprida. “A Corte americana analisou e deu a medida protetiva e expediu uma ordem de prisão, que nunca foi feita”, diz Aline.

Quando ela e os filhos retornaram ao Brasil em janeiro deste ano, ela fez uma denúncia à Polícia Civil, que encaminhou o processo à Polícia Federal. Hoje ela vive no litoral de São Paulo e o ex-companheiro continua morando nos EUA.

No Brasil, ela também possui uma medida protetiva contra ele. Apesar da separação, Aline informou que o divórcio ainda não saiu legalmente e, portanto, segue casada nos EUA.

O início da denúncia, ainda nos Estados Unidos, foi feita a partir de uma declaração da manicure feita na escola da filha. “Contei para o conselheiro e a intérprete de português de lá. Eles me encaminharam para o hospital e do hospital fui para o abrigo”, explicou.

A Polícia Federal confirmou a investigação mas informou que não compartilha nenhuma identidade nem informações sobre o caso enquanto ele ainda é investigado.

O ex-companheiro de Aline não foi identificado.