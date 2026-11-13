Carro fica destruído após acidente na Jacu-Pêssego; há bloqueios na via
Um acidente envolvendo um carro, uma carreta e um ônibus bloqueou duas faixas da Avenida Jacu-Pêssego na manhã desta sexta-feira, 13. A colisão ocorreu na altura da Rua Carolina Fonseca e envolveu um coletivo da linha 354M/10, que circula entre os terminais São Miguel e São Mateus, na zona leste.
Pelo menos uma pessoa ficou ferida.
Informações sobre identidade da vítima e gravidade dos ferimentos não foram divulgadas. Com o impacto, o carro ficou destruído.
A interdição de duas faixas da direita está restringindo a circulação de veículos no trecho em direção à Rodovia Ayrton Senna no período da manhã desta sexta.
As circunstâncias do acidente e a dinâmica da colisão ainda não haviam sido esclarecidas até o fechamento deste texto.
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