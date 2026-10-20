Chuva de meteoros terá pico visível no Brasil nesta quarta-feira; saiba como ver

Segundo a IMO, o melhor horário para observação será entre 1h40 da manhã e o nascer do sol, quando o céu estará mais escuro

De acordo com a International Meteor Organization (IMO), 20 ou mais meteoros da chuva Orionídeas terão pico visível em todo o Brasil na madrugada desta quarta-feira (21). Segundo o Observatório do Clima, o fenômeno com a luminosidade, rastros tem a chance de serem vistos a olho nu.

O melhor horário para observação será entre 1h40 da manhã e o nascer do sol, período em que a lua já terá se posto, e o céu estará mais escuro.

A chuva tem o nome de Orionídeas pois o radiante de onde os meteoros partem é na constelação de Órion, próxima da estrela Betelgeuse.

Chuva de meteoros Orionídeas (ou Oriônidas) é um fenômeno astronômico anual que ocorre quando a Terra atravessa a trilha de detritos deixada pelo famoso Cometa Halley. Ela é considerada uma das principais e mais belas chuvas de meteoros do ano.