Comissão federal diz que servidores foram expostos a radiação em São Paulo

Foram identificados traços de Tecnécio-99 durante a retirada de sensores biológicos de uma autoclave utilizada na produção de radiofármacos

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) confirmou a ocorrência de um incidente envolvendo material radioativo no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), localizado na zona oeste de São Paulo.

Segundo o relatório de ocorrência Interna divulgado pelo órgão, foram identificados traços de Tecnécio-99 durante a retirada de sensores biológicos de uma autoclave utilizada na produção de radiofármacos.

Dois trabalhadores classificados como “indivíduos ocupacionalmente expostos” passaram por exames preventivos. Os resultados indicaram níveis baixos de detecção, sem evidências de contaminação interna.