Corpo de idosa é enviado a outro estado após erro de hospital na Bahia

O corpo de uma idosa de 79 anos foi enviado para a outra família após sua morte devido a um erro na liberação dos corpos pelo Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, na Bahia. O caso ocorreu na segunda-feira (13) e só foi descoberto quando os parentes foram ao hospital para realizar a liberação do corpo.

Segundo os familiares, Dália Ventim Costa sofreu um infarto e foi internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Mangabeira em 26 de maio. Posteriormente, ela foi transferida para o HGCA, onde morreu por volta das 23h30 de domingo (12).

Após receberem a notícia do falecimento, os parentes foram orientados a retornar ao hospital às 5h para retirar o corpo. No entanto, ao chegarem no horário informado, foram comunicados de que o corpo já não estava mais na unidade.

O hospital informou que a idosa foi encaminhada para outra cidade após um erro no processo de liberação do corpo, o que fez com que Dália fosse entregue aos familiares de outra paciente, que seriam de Aracaju, em Sergipe.

Investigação

Em nota, o Hospital Geral Clériston Andrade lamentou o episódio e manifestou solidariedade às famílias envolvidas. A direção informou que o corpo já está sendo enviado de volta a Feira de Santana para que os familiares possam realizar o velório e o enterro.

A unidade também anunciou a abertura de uma sindicância para apurar como ocorreu a troca dos corpos, identificar eventuais falhas no procedimento de liberação e adotar as medidas administrativas necessárias para evitar que novos erros como esse voltem a acontecer.

O hospital também afirma que mantém contato com as famílias para que o sepultamento das duas pacientes ocorra o mais rápido possível.