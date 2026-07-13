Cratera se abre após obra da Sabesp e três casas são interditadas em Osasco

A companhia informou, em nota, que uma movimentação de solo provocou o ocorrido e que não houve vítimas

Uma cratera se abriu nesta segunda-feira (13) na Rua Cuiabá, no bairro Rochdale, em Osasco, durante a execução de obras pela Sabesp para implantação de uma infraestrutura para rede de esgoto destinada à despoluição de córregos. Três casas tiveram de ser interditadas.

“Durante a escavação de um poço de serviço necessário à execução da obra, ocorreu uma movimentação de solo que provocou trincas e rachaduras em três imóveis localizados em frente ao canteiro de obras”, disse a Sabesp.

Segundo informado pela companhia, o ocorrido não deixou vítimas. “Por medida preventiva e com o acompanhamento da Defesa Civil, as três casas foram interditadas”, acrescentou.

As famílias afetadas receberão Pix emergencial, além de acolhimento e suporte necessário até que possam retornar com segurança às suas casas.

Além disso, a Sabesp disse ainda que estão sendo realizadas avaliações técnicas e tomadas as medidas necessárias enquanto são apuradas as causas do ocorrido.

“A Sabesp reafirma seu compromisso de prestar toda a assistência às famílias afetadas e de reparar integralmente os danos decorrentes da ocorrência, além de acompanhar cada caso individualmente até a completa solução da situação”, finalizaram.