Defesa Civil de SP busca vítima viva em meio aos escombros após terremotos na Venezuela

O órgão chegou na sexta-feira (28) ao país e auxilia equipes do Equador e Reino Unido a resgatarem uma possível pessoa com vida

O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de São Paulo afirmaram em entrevista à Jovem Pan nesta quarta-feira (1º) que buscam por uma vítima viva em meio aos escombros deixados pelos terremotos na Venezuela no dia 24 de junho.

Eles informaram terem chegado na sexta-feira (28) à noite, com mais de 80 brasileiros dedicados ao atendimento da população venezuelana. “A Defesa Civil veio com o intuito de fazer ajuda humanitária, então nós acompanhamos os trabalhos dos bombeiros e prestamos o auxílio necessário para a população que não está nos escombros”, explicaram.

Além do Brasil há mais de 30 países com 50 equipes internacionais trabalhando no local. “O Brasil, neste momento, trabalha junto com o Equador e o Reino Unido em uma possível vítima viva”, afirmou a major Daniela.

Segundo a Defesa Civil, o Brasil é o segundo país que mais recuperou corpos até o momento e que continuam a buscar sempre por vítimas vivas também.

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