Disney suspende gravações de Delegacia de Homicídios após homem morrer nos bastidores

Técnico Luiz Fernando morreu no domingo (14) após cair do segundo andar do prédio usado pela produção nas gravações da primeira temporada

O Disney+ anunciou a paralisação das filmagens de Delegacia de Homicídios após a morte do técnico Luiz Fernando, 55, no Rio de Janeiro. O integrante da equipe de manutenção elétrica morreu após cair do segundo andar do prédio usado pela produção nas gravações da primeira temporada.

O acidente aconteceu na manhã de domingo (14), na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Zona Norte do Rio. Luiz Fernando chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Evandro Freire, mas não resistiu aos ferimentos.

“Estamos profundamente tristes e abalados com a perda do querido Luiz Fernando, ocorrida durante as gravações de Delegacia de Homicídios na manhã deste domingo (14/06)’, disse a AfroReggae Audiovisual, produtora da série, em nota publicada no Instagram. “Estamos prestando total apoio aos familiares, acompanhando os trâmites legais e colaborando com o trabalho das autoridades competentes na apuração dos fatos.”

Em comunicado publicado originalmente pelo site Metrópoles, a Disney afirmou que está colaborando com as autoridades para apurar o acidente. “Estamos prestando todo o apoio necessário às pessoas impactadas por essa perda. As gravações foram suspensas”, disse o selo.

O Estadão tentou contato com a assessoria do Disney+ no Brasil sobre a suspensão, mas, até o fechamento desta nota, não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Esta é a segunda morte a impactar a AfroReggae na última semana. Na última terça-feira (9), a produtora lamentou a morte do diretor de arte Tulé Peake, aos 69 anos, após um enfarte fulminante. O diretor trabalhava em Delegacia de Homicídios e já havia colaborado com a produtora em títulos como Arcanjo Renegado e O Jogo que Mudou a História, além de filmes como Tropa de Elite e Cidade de Deus.

Com estreia prevista para 2027, Delegacia de Homicídios é estrelada por Marcello Melo Jr., Dani Suzuki e Vanessa Giácomo. A criação é de José Júnior, enquanto a direção geral está por conta de Lucas Villamarim.