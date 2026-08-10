Lotérico ganha na Mega-Sena pela 2ª vez e chega ao 9º prêmio no ano

Alessandro Montenegro participou de bolão que acertou as seis dezenas do concurso 3042; cada uma das 100 cotas receberá cerca de R$ 1,66 milhão

Em maio, o empresário já havia integrado outro bolão vencedor da Mega-Sena, que recebeu aproximadamente R$ 168 milhões.

O empresário Alessandro Montenegro, dono da Loteria Aldeota, em Fortaleza, no Ceará, está entre os participantes de um bolão que acertou as seis dezenas do concurso 3042 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 166,5 milhões.

Esta é a segunda vez em 2026 que o lotérico participa de uma aposta vencedora do prêmio principal da Mega-Sena e, segundo informações divulgadas pelo estabelecimento, a nona em diferentes modalidades das Loterias Caixa neste ano.

A aposta vencedora foi feita com 15 dezenas e dividida em 100 cotas, cada uma adquirida por R$ 405. Com o prêmio total de R$ 166.515.272, cada cota terá direito a R$ 1.665.152,72. Montenegro possuía uma das participações no bolão.

Em maio, o empresário já havia integrado outro bolão vencedor da Mega-Sena, que recebeu aproximadamente R$ 168 milhões. Além dos dois resultados na modalidade, a Loteria Aldeota afirma que Montenegro participou neste ano de apostas que levaram prêmios principais da Lotofácil, da Quina de São João e do Dia de Sorte.

Entre elas está uma aposta que recebeu cerca de R$ 14,4 milhões na Lotofácil e outra contemplada com R$ 27,28 milhões na Quina de São João.