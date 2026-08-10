Frente fria derruba temperatura nesta segunda em SP; veja previsão para a semana

Massa de ar frio avança pelo estado paulista e mantém temperaturas baixas no leste na terça (11); domingo marcou forte calor em várias capitais

Termômetro registra 18°C na região do Terminal Vila Nova Cachoeirinha, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, nesta segunda-feira (10)

A chegada de uma frente fria nesta segunda-feira (10) provoca queda nas temperaturas no sul e no leste de São Paulo, incluindo a região metropolitana, além de começar a aliviar o calor em outras áreas do Sudeste. O sistema meteorológico deve amenizar as marcas registradas nos últimos dias.

De acordo com o Climatempo, a segunda-feira terá aumento de nebulosidade e ventos frios na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba e no litoral paulista. A queda nas temperaturas deve se estender até terça-feira (11) no leste paulista, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em áreas do sul e leste de Minas Gerais, como a Zona da Mata.

O ar frio atinge outras regiões de forma mais fraca. Até terça-feira, o vento chega a Belo Horizonte, Goiânia e Brasília, o que favorece uma pequena queda nas temperaturas, embora a sensação de calor permaneça. No Centro-Oeste, o oeste e o sul de Mato Grosso também registram um declínio temporário e suave.

Recordes no fim de semana

A mudança nas condições do tempo ocorre após um domingo (9) de temperaturas extremamente altas em diversos estados. Cidades como Peixe (TO) e Campos dos Goytacazes (RJ) registraram máxima de 40°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor provocou recordes de temperatura para o ano de 2026 em várias capitais:

Cuiabá (MT): 39,5°C (superando os 38,8°C registrados no sábado, dia 8);

39,5°C (superando os 38,8°C registrados no sábado, dia 8); Goiânia (GO): 36,2°C (superando os 36,0°C de fevereiro);

36,2°C (superando os 36,0°C de fevereiro); Belo Horizonte (MG): 34,4°C na estação da Pampulha (superando os 33,8°C de janeiro);

34,4°C na estação da Pampulha (superando os 33,8°C de janeiro); Brasília (DF): 31,9°C (superando os 31,3°C de sábado, dia 8);

31,9°C (superando os 31,3°C de sábado, dia 8); Teresina (PI) igualou a máxima do ano com 37,0°C, enquanto Palmas (TO) registrou 38,4°C.

De acordo com os meteorologistas, o calor acima da média no inverno do centro-norte do país é influenciado pela escassez de nuvens e de chuva, associada ao predomínio de ventos quentes e à ausência de massas de ar frio recentes.

O aquecimento também é favorecido pelo aumento gradual da insolação no Hemisfério Sul após o solstício de inverno, ocorrido em junho.