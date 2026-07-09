Empresário e ex-sócio de Léo Dias, quem é Thiago Miranda, alvo da PF por ligação com Vorcaro

Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (09) uma operação de busca e apreensão contra dois suspeitos

Thiago Miranda, ex-socio do Léo Dias e com ligações com Daniel Vorcaro, foi alvo nesta quinta-feira (09) da 10ª fase da Operação Compliance Zero. Neste ano ele já tinha sido apontado como um elemento importante na investigação envolvendo o Banco Master. Em março, durante depoimento à PF ele negou ter contrato influencers para atacar autoridades ou órgão do Estados.

Miranda é conhecido por atuar nos bastidores da comunicação e de gerenciamento de crise. Ele é ex-sócio do Léo dias e dono da agência de relações públicas MiThi, empresa com mais de 15 anos de atuação no mercado da comunicação. E

O fim da parceria com Léo Dias foi anunciada há dois dias. Em uma publicação nas redes sociais, o empresário escreveu:

“Esse ciclo se encerra de forma muito positiva. Vendi minha participação na empresa com a certeza de que contribuí para construir algo sólido e de grande relevância. Levo comigo os aprendizados, as amizades, as conquistas e a convicção de que empreender é, acima de tudo, transformar ideias em impacto. Sigo dedicado a novos projetos, novos desafios e novas oportunidades de construir, inovar e gerar valor.”, escreveu Miranda.

Operação contra Thiago Miranda

Nesta quinta-feira, a Polícia Federal (PF) deflagrou a 10ª fase da Operação Compliance Zero para apurar indícios de atuação coordenada em redes sociais voltada, em tese, a comprometer a credibilidade da atuação do Banco Central do Brasil. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília/DF.

Segundo a PF, as investigações apuram a atuação de possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas, à obtenção indevida de informações sigilosas e à adoção de medidas destinadas a interferir em investigações criminais.

“Os fatos investigados podem, em tese, configurar crimes contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa, embaraço à investigação de organização criminosa, além de outros delitos correlatos, incluindo possíveis violações de dados e de dispositivos informáticos”, diz o documento da PF.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça foi quem emitiu a decisão para a busca e apreensão na casa do publicitário. A ação investiga uma suposta atuação coordenada em redes sociais que tem como objetivo comprometer a credibilidade do Banco Central do Brasil.

Operação Compliance Zero

A Operação Compliance Zero foi deflagrada pela PF em 2025 a partir de uma investigação solicitada pelo Ministério Público Federal para apurar suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e empresas ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro.

Com o avanço das apurações, o caso ultrapassou o mercado financeiro e passou a abranger suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de sistemas, vazamento de informações sigilosas e cooptação de agentes públicos.

Ao longo de 2025 e 2026, a operação se desdobrou em nove fases, a 10ª nesta quinta, que revelaram um esquema cada vez mais amplo, alcançando familiares de Vorcaro, executivos do setor financeiro, policiais federais e importantes figuras da política nacional.