Entenda como vai funcionar o free flow do Sistema Anchieta-Imigrantes

Novo pedágio no principal acesso às praias da Baixada Santista começa a operar em 1º de agosto

Free flow começa a operar a partir de 1º de agosto no Sistema Anchieta-Imigrantes, principal acesso às praias da Baixada Santista.

O pedágio eletrônico, conhecido como free flow, começa a operar a partir de 1º de agosto no Sistema Anchieta-Imigrantes, principal acesso às praias da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. O free flow permite que os veículos passem pelo pedágio sem parar na cabine ou reduzir a velocidade.

Os pórticos eletrônicos (estruturas sobre a pista equipadas com sensores e câmeras) estão instalados no km 33 da Anchieta e no km 29 da Imigrantes, nos dois sentidos. As praças atuais com cabines, que operam no km 32 da Imigrantes e no km 31 da Anchieta, serão desativadas e demolidas nos próximos meses.

Segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), com o fim da parada, o novo modelo deve reduzir o tempo de viagem até o litoral.

Outra mudança importante para os motoristas é que a cobrança da tarifa, que atualmente é feita pelo valor total de R$ 40,60 apenas na descida da serra, terá o valor dividido e será feita na descida e na subida. Assim, o motorista vai pagar R$ 20,30 na ida e R$ 20,30 na volta.

Conforme a Artesp, a cobrança bidirecional vai beneficiar principalmente os caminhoneiros que seguem com cargas para o Porto de Santos ou outros destinos e pagam a tarifa cheia na descida. Como muitos retornam vazios e com eixos suspensos, o valor da volta será menor. A tarifa dos caminhões é calculada por eixo apoiado no asfalto. Motoristas de automóveis que optam por outra rota para voltar também são beneficiados.

Sistema free flow

Toda vez que um veículo passar pelos pórticos eletrônicos, as câmeras vão fazer as leituras das placas dianteiras e traseiras dos veículos em todas as faixas da rodovia, inclusive de automóveis que estão em alta velocidade, em uma situação de neblina ou em casos de tráfego intenso.

O equipamento ainda confere o peso do veículo, as características do modelo, registra as placas e vai fornecer dados para o programa Muralha Paulista, que vai repassar as informações diretamente à Polícia Militar Rodoviária para reforçar a segurança pública.

Testes

De acordo com a concessionária Ecovias Imigrantes, a fase de testes realizada ao longo do mês de junho permitiu validar os processos operacionais. Entre os dias 1º e 30 de junho, os pórticos registraram a passagem de 2,5 milhões de veículos, sendo 1,9 milhão de veículos de passeio (76%) e 600 mil veículos comerciais (24%).

A fase de testes permitiu validar toda a operação antes do início da cobrança. Esse período foi fundamental para ajustar processos, capacitar equipes e garantir que o sistema inicie a operação, oferecendo segurança e confiabilidade aos usuários. Fernando Ferreira, gerente de Operações Rodoviárias da Ecovias Imigrantes.

Do total de veículos registrados, 77% possuíam a tag ativa (que já é usada em pedágios ou em estacionamentos de shoppings) e tiveram a passagem identificada automaticamente, da mesma forma que ocorre atualmente nas pistas automáticas das praças de pedágio existentes. Os demais veículos foram identificados pelo sistema de reconhecimento automático de placas (OCR).

Entre os veículos comerciais, 93% utilizavam a tag, demonstrando alta taxa de adesão ao sistema eletrônico de cobrança de pedágio entre caminhões e ônibus nesse trecho. Nos veículos de passeio, esse índice foi de 71%.

Pagamento

Para os usuários com tag, não haverá nenhuma mudança, pois já aderiram ao pagamento automático.

Quem não tem tag no veículo poderá consultar o débito e fazer o pagamento pela plataforma Siga Fácil do governo estadual (www.sigafacil.sp.gov.br), utilizando Pix, cartão de crédito.

O motorista terá até 30 dias para fazer o pagamento. Se não fizer, vai ser multado em R$ 195,23 e receber cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Outra forma de realizar o pagamento é usar os totens de atendimento da Ecovias Imigrantes. Os totens serão instalados nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) das duas rodovias e em postos de combustível. Os equipamentos terão maquininhas de cartão para o pagamento no local.

A Ecovias Imigrantes integra o grupo de concessionárias que utiliza a plataforma de pagamento digital, que pode ser acessada pelo www.pedagiodigital.com (sem o BR) ou pelo app oficial disponível para download nas lojas de aplicativos. Esses dois canais já estão ativos e os motoristas podem fazer consultas por meio da placa do veículo.