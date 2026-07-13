Free flow começa a operar nas rodovias Anchieta e Imigrantes em agosto

O sistema de rodovias Anchieta-Imigrantes se prepara para iniciar, a partir do dia 1º de agosto, a cobrança de pedágio por meio do sistema ‘Free Flow’, modelo que dispensa as tradicionais cabines e permite o fluxo direto dos veículos. A mudança na dinâmica das pistas visa otimizar as viagens e diminuir gargalos nas estradas paulistas.

A cobrança será efetuada em ambos os sentidos da via, tanto na ida quanto na volta. Para os motoristas que possuem tags eletrônicas instaladas no para-brisa, o débito ocorre de forma automática. Já aqueles que não dispõem do dispositivo deverão realizar o pagamento associado à placa do veículo por meio do aplicativo ou site oficial, utilizando modalidades como Pix ou cartão de crédito.

Uma das principais alterações percebidas pelos usuários será a redistribuição dos valores. Anteriormente fixada em R$ 40,60 para o sentido único, a tarifa agora passa a ser de R$ 20,30 tanto para a descida em direção ao litoral paulista quanto para a subida.

Segundo dados da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), cerca de 77% dos veículos que circulam pelo sistema já utilizam a tecnologia de tag, índice que atinge 71% entre veículos de passeio e 93% na categoria de comerciais. De acordo com o órgão, a implementação do modelo tem como objetivos principais reduzir o tráfego, conferir maior fluidez ao trânsito, facilitar a logística e a circulação de caminhoneiros, diminuir o índice de acidentes nas rodovias e viabilizar a retirada definitiva das praças físicas de pedágio ainda este ano.

Os motoristas que realizarem a passagem pelo free flow terão um prazo estendido até o dia 16 de novembro para efetuar o pagamento da tarifa correspondente. Após essa data-limite, o período regular para quitação retorna ao padrão de até 30 dias.

O não pagamento dentro do prazo estipulado sujeita o condutor a uma multa de R$ 195,23, além da perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem previsão de descontos para usuários frequentes. As novas câmeras integradas ao sistema possuem tecnologia avançada para a leitura das placas mesmo sob condições climáticas adversas, como chuva forte ou neblina densa, ou em casos de sujeira parcial na identificação do veículo.

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