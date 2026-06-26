Estradas de SP têm aumento no preço de pedágio; veja onde e valores

Tarifas de pedágio terão reajuste a partir da zero hora de quarta-feira, 1º, nas principais rodovias concedidas do Estado de São Paulo

As tarifas de pedágio terão reajuste a partir da zero hora de quarta-feira, 1º, nas principais rodovias concedidas do Estado de São Paulo. O aumento oscila de 1,9% a 5,1%. As rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, principal acesso ao litoral paulista, terão reajuste de 4,91% e se mantêm com a tarifa de pedágio mais alta do País, passando de R$ 38,70 para R$ 40,60.

O reajuste foi homologado pela Agência de Transportes do Estado (Artesp) e publicado no Diário Oficial de terça-feira. Segundo a Artesp, o reajuste médio será de 4,72% para as concessionárias da primeira e segunda fases do Programa Estadual de Concessões, além das concessionárias Rodoanel Oeste, SPMAR e Entrevias. O índice corresponde à variação acumulada do IPCA entre junho de 2025 e maio de 2026, conforme previsto nos contratos de concessão.

Já na Rodovia dos Tamoios, o reajuste homologado é provisório, de 5,08%. Segundo a concessionária, o contrato de concessão da rodovia prevê a utilização do IPCA de junho como índice de reajuste. Como o indicador é divulgado apenas ao longo de julho pelo IBGE, a Artesp utiliza inicialmente o IPCA de maio para aplicar o reajuste junto com as demais concessionárias. Após a divulgação do índice de junho, a agência refaz os cálculos e verifica se será necessário algum ajuste na tarifa.

Serão reajustadas as tarifas da:

Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes (Autoban)

Rodovias do Interior Paulista (Intervias)

Rodovias das Colinas

Concessionária Auto Raposo Tavares (CART)

Rodovias Integradas do Oeste (SPVias)

Rodovias do Tietê

Ecovias dos Imigrantes

Ecovias do Leste Paulista

Concessionária Rodoanel Oeste

Concessionária SPMAR

Rodovia dos Tamoios.

Já para as rodovias da Entrevias, os novos valores passam a vigorar a partir da zero hora de 6 de julho.

As demais concessionárias, Eixo SP, Econoroeste, ViaPaulista, Novo Litoral, Sorocabana e Raposo-Castello, possuem datas diferenciadas para os reajustes.

Havia previsão de que o Sistema Anchieta-Imigrantes passasse a operar com o pedágio de cobrança eletrônica (free flow) a partir de 1º de julho, mas a concessionária anunciou um adiamento na operação, pois a fase de testes para homologação do sistema não foi concluída. Ainda não foi divulgada uma nova data para operação, por isso a cobrança continuará sendo nas praças físicas.

Entre as rodovias que levam ao litoral paulista, além do Sistema Anchieta-Imigrantes, a tarifa no pedágio de Santos da rodovia Cônego Domênico Rangoni subirá para R$ 19,20. Já na Padre Manoel da Nóbrega, no pedágio de São Vicente, será de R$ 11,40.

Na Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte, o pedágio de Paraibuna terá tarifa de R$ 13, no de Jambeiro será de R$ 6,10 e no Contorno Sul o motorista pagará R$ 5,90.

Já entre as rodovias que atendem o interior, a Bandeirantes terá tarifa de R$ 14,50 no pedágio de Campo Limpo e a Via Anhanguera, R$ 14,30 no de Valinhos. Na Castello Branco, o motorista vai pagar R$ 20,40 nos pedágios de Quadra e Itatinga. O pedágio da SP-75 (Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado) próximo ao Aeroporto de Viracopos sobe para R$ 20,30.

Apesar do reajuste geral, o governo de São Paulo diz que, a partir de 1º de julho, haverá redução de tarifas em praças de pedágio de municípios como Jaguariúna, Águas da Prata, Estiva Gerbi, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Casa Branca, Mococa e Aguaí.

A queda no valor se deve à mudança que substitui o atual sistema de ponto a ponto, limitado a um trecho específico da rodovia, por um modelo mais amplo de cobrança para todos os usuários que passarem nas praças, e não só os anteriormente cadastrados.