Estradas de SP têm aumento no preço de pedágio; veja onde e valores
As tarifas de pedágio terão reajuste a partir da zero hora de quarta-feira, 1º, nas principais rodovias concedidas do Estado de São Paulo. O aumento oscila de 1,9% a 5,1%. As rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, principal acesso ao litoral paulista, terão reajuste de 4,91% e se mantêm com a tarifa de pedágio mais alta do País, passando de R$ 38,70 para R$ 40,60.
O reajuste foi homologado pela Agência de Transportes do Estado (Artesp) e publicado no Diário Oficial de terça-feira. Segundo a Artesp, o reajuste médio será de 4,72% para as concessionárias da primeira e segunda fases do Programa Estadual de Concessões, além das concessionárias Rodoanel Oeste, SPMAR e Entrevias. O índice corresponde à variação acumulada do IPCA entre junho de 2025 e maio de 2026, conforme previsto nos contratos de concessão.
Já na Rodovia dos Tamoios, o reajuste homologado é provisório, de 5,08%. Segundo a concessionária, o contrato de concessão da rodovia prevê a utilização do IPCA de junho como índice de reajuste. Como o indicador é divulgado apenas ao longo de julho pelo IBGE, a Artesp utiliza inicialmente o IPCA de maio para aplicar o reajuste junto com as demais concessionárias. Após a divulgação do índice de junho, a agência refaz os cálculos e verifica se será necessário algum ajuste na tarifa.
Serão reajustadas as tarifas da:
- Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes (Autoban)
- Rodovias do Interior Paulista (Intervias)
- Rodovias das Colinas
- Concessionária Auto Raposo Tavares (CART)
- Rodovias Integradas do Oeste (SPVias)
- Rodovias do Tietê
- Ecovias dos Imigrantes
- Ecovias do Leste Paulista
- Concessionária Rodoanel Oeste
- Concessionária SPMAR
- Rodovia dos Tamoios.
Já para as rodovias da Entrevias, os novos valores passam a vigorar a partir da zero hora de 6 de julho.
As demais concessionárias, Eixo SP, Econoroeste, ViaPaulista, Novo Litoral, Sorocabana e Raposo-Castello, possuem datas diferenciadas para os reajustes.
Havia previsão de que o Sistema Anchieta-Imigrantes passasse a operar com o pedágio de cobrança eletrônica (free flow) a partir de 1º de julho, mas a concessionária anunciou um adiamento na operação, pois a fase de testes para homologação do sistema não foi concluída. Ainda não foi divulgada uma nova data para operação, por isso a cobrança continuará sendo nas praças físicas.
Entre as rodovias que levam ao litoral paulista, além do Sistema Anchieta-Imigrantes, a tarifa no pedágio de Santos da rodovia Cônego Domênico Rangoni subirá para R$ 19,20. Já na Padre Manoel da Nóbrega, no pedágio de São Vicente, será de R$ 11,40.
Na Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte, o pedágio de Paraibuna terá tarifa de R$ 13, no de Jambeiro será de R$ 6,10 e no Contorno Sul o motorista pagará R$ 5,90.
Já entre as rodovias que atendem o interior, a Bandeirantes terá tarifa de R$ 14,50 no pedágio de Campo Limpo e a Via Anhanguera, R$ 14,30 no de Valinhos. Na Castello Branco, o motorista vai pagar R$ 20,40 nos pedágios de Quadra e Itatinga. O pedágio da SP-75 (Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado) próximo ao Aeroporto de Viracopos sobe para R$ 20,30.
Apesar do reajuste geral, o governo de São Paulo diz que, a partir de 1º de julho, haverá redução de tarifas em praças de pedágio de municípios como Jaguariúna, Águas da Prata, Estiva Gerbi, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Casa Branca, Mococa e Aguaí.
A queda no valor se deve à mudança que substitui o atual sistema de ponto a ponto, limitado a um trecho específico da rodovia, por um modelo mais amplo de cobrança para todos os usuários que passarem nas praças, e não só os anteriormente cadastrados.