Homem fica gravemente ferido após ser atropelado na linha 7-rubi, em SP

Segundo a SSP, o caso foi registrado como tentativa de suicídio

Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado por um trem nas proximidades da estação Perus, na linha 7-rubi. Segundo informações da concessionária responsável pela linha, TIC Trens, ele teria “acessado indevidemante” os trilhos do trem.

A TIC Trens informou que o acidente aconteceu por volta das 7h15 da manhã nesta terça-feira (4) e que ele foi socorrido, em primeiro momento, por trabalhadores da estação. “Equipes da concessionária prestaram o atendimento inicial e a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Brasilândia”, disse em nota.

As circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas. A TIC Trens reforça ainda que o acesso de pessoas não autorizadas à faixa de domínio da ferrovia é “estritamente proibido”. “Além de colocar a vida em risco, a invasão da via configura crime, conforme legislação aplicável”.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que o caso foi registrado como suicídio e, por esse motivo, não darão maiores informações.