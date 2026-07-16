JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal da Manhã – 2ª Edição | 07h00 - 10h00
Brasil

Faesp critica tarifas dos EUA, mas diz que retaliação brasileira seria ‘inconsequente’

Em nota, entidade afirmou que o produtor rural 'não decide em Washington, mas paga a conta das decisões fora de seu alcance'
Marcelo Bamonte

Marcelo Bamonte

Colheita de soja na Fazenda Itamarati, do grupo Amaggi, em Tangará da Serra(MT)
Faesp critica tarifas dos EUA, mas diz que retaliação brasileira seria 'inconsequente' ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) manifestou preocupação com a decisão do governo dos Estados Unidos de impor uma tarifa adicional de 25% sobre parte das exportações brasileiras. Em nota divulgada nesta quinta-feira (16), a entidade defendeu que o Brasil priorize a negociação bilateral e evite uma escalada nas tensões comerciais.

Segundo a Faesp, o aumento das tarifas exige uma atuação diplomática contínua, técnica e desvinculada de disputas político-partidárias. A federação argumenta que relações comerciais entre países devem ser conduzidas por meio do diálogo e da previsibilidade, e não por medidas unilaterais seguidas de retaliações.

“O setor produtivo brasileiro fez, e continua fazendo, a sua parte. O agronegócio paulista e nacional segue cumprindo exigências sanitárias, ambientais e regulatórias internacionais, investindo em rastreabilidade, sustentabilidade e competitividade, exatamente para manter o Brasil como parceiro comercial confiável do mundo. Não é o produtor rural quem decide em Washington e ainda assim é ele quem paga a conta de decisões tomadas fora de seu alcance“, disse o comunicado.

A federação também afirmou que o governo brasileiro deve intensificar o diálogo com os Estados Unidos para solucionar divergências comerciais, regulatórias e tarifárias por meio da negociação, preservando setores considerados estratégicos para as exportações nacionais. A entidade destacou como positiva a exclusão de produtos como café e carne da nova lista de tarifas.

A retaliação inconsequente, motivada por embate político, tende a produzir apenas nova escalada tarifária, maior insegurança jurídica e mais custo para quem produz. O Representante Comercial dos Estados Unidos condicionou eventuais revisões das medidas à ausência de retaliação brasileira e sinalizou disposição de manter aberto o canal de diálogo com o governo brasileiro, indicativo de que a via da negociação segue disponível”, argumenta a nota.

Ao final da nota, o presidente da Faesp, Tirso Meirelles, reforçou que relações comerciais duradouras dependem de credibilidade, confiança e diplomacia, e não de confrontos entre os países.

Assuntos