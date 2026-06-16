Falha em portas de plataforma afeta operação de três linhas do Metrô de SP

Trens operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações

Falha no Metrô afeta linhas 1- Azul e 3-Vermelha e provoca caos nas estações em São Paulo

Uma falha técnica no sistema de portas de plataforma da Linha 2-Verde provocou transtornos para passageiros do Metrô de São Paulo na manhã desta terça-feira (16) e afetou temporariamente a operação das linhas 1-Azul e 15-Prata.

Segundo a companhia, o problema foi registrado por volta das 6h40 nas estações Vila Prudente, Sacomã e Tamanduateí. Para evitar o acúmulo excessivo de passageiros nas plataformas e nos pontos de integração, o Metrô passou a operar com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas três linhas.

A ocorrência provocou reflexos em diferentes regiões da rede durante o horário de pico da manhã. Nas redes sociais, usuários relataram dificuldades para embarcar e publicaram imagens mostrando plataformas lotadas, além de aglomerações em escadas rolantes e áreas de circulação das estações.

O Metrô informou que equipes de manutenção atuaram no local para solucionar a falha. Às 9h57, a companhia anunciou a normalização da circulação dos trens na Linha 2-Verde e o fim das restrições operacionais adotadas nas linhas 1-Azul e 15-Prata.

Em nota divulgada após a normalização da operação, o Metrô informou que disponibiliza em seu site uma declaração de ocorrência para os passageiros afetados. “O Metrô pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados e disponibiliza no site da companhia declaração de ocorrência para eventuais justificativas“, disse a companhia.