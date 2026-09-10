JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Isso Não é um Talk Show | 23h00 - 00h00
Brasil

Família morre soterrada após deslizamento durante temporal no Paraná

Segundo os bombeiros, as equipes confirmaram o soterramento de três pessoas, sendo um casal, ambos de 21 anos, e uma criança de 5 anos

Estadão Conteúdo

Deslizamento MG
Deslizamento no Paraná Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma família morreu soterrada após um barranco desabar em cima de uma casa durante um temporal na manhã desta quinta-feira (10) no bairro Ronda, em Ponta Grossa (PR), informou o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).

Segundo os bombeiros, as equipes confirmaram o soterramento de três pessoas, sendo um casal, ambos de 21 anos, e uma criança de 5 anos. A equipe dos bombeiros realizou o escoramento da edificação na área de risco e iniciou a retirada de terra e escombros para acessar as vítimas.

As vítimas foram encontradas inconscientes. Uma equipe do Samu chegou a realizar o atendimento médico, mas as mortes foram constatadas ainda no local.

O Paraná registrou dois tornados em 24 horas. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a região permanece com alto risco para novos eventos climáticos severos, com possibilidade de vendaval, granizo grande até a noite de sexta-feira (11).

O primeiro tornado se formou por volta das 17h de quarta-feira (9) numa área pequena e localizada de Francisco Alves, no Noroeste do Estado. O segundo tornado foi registrado pelo sistema de monitoramento às 0h40 desta quinta na comunidade de Boa Vista, em Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul.

Assuntos

continue lendo

Imagem de satélite meteorológico com cores que indicam nuvens densas e tempestades intensas na região Norte do Brasil, destacando áreas em vermelho e laranja que representam maior atividade convectiva. Contornos dos estados brasileiros são visíveis, com destaque para a Amazônia. A legenda do MeteSul aparece no canto inferior direito. Imagem de satélite mostra formação de ciclone em região do Paraná. Município de Rio Bonito do Iguaçu foi atingido por tornado nesta sexta (7). - Reprodução/Metsul Brasil SP tem aulas e eventos ao ar livre suspensos no interior após alerta de tornado A previsão é de que o fenômeno atinja nesta sexta-feira (11) as cidades de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro
  1. MPF e DPU pedem paralisação de mega data center em construção para o TikTok no Ceará Estadão Conteúdo · há 4 horas
  2. Inmet emite alerta para tornados e microexplosões no Brasil; veja regiões afetadas Estadão Conteúdo · há 5 horas
  3. Irmã de PM suspeito de matar esposa é investigada e está foragida Agência Brasil · há 6 horas
  4. Argentino considerado maior traficante de armas da América Latina é extraditado ao Brasil Estadão Conteúdo · há 6 horas