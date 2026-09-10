Família morre soterrada após deslizamento durante temporal no Paraná

Segundo os bombeiros, as equipes confirmaram o soterramento de três pessoas, sendo um casal, ambos de 21 anos, e uma criança de 5 anos

Uma família morreu soterrada após um barranco desabar em cima de uma casa durante um temporal na manhã desta quinta-feira (10) no bairro Ronda, em Ponta Grossa (PR), informou o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).

Segundo os bombeiros, as equipes confirmaram o soterramento de três pessoas, sendo um casal, ambos de 21 anos, e uma criança de 5 anos. A equipe dos bombeiros realizou o escoramento da edificação na área de risco e iniciou a retirada de terra e escombros para acessar as vítimas.

As vítimas foram encontradas inconscientes. Uma equipe do Samu chegou a realizar o atendimento médico, mas as mortes foram constatadas ainda no local.

O Paraná registrou dois tornados em 24 horas. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a região permanece com alto risco para novos eventos climáticos severos, com possibilidade de vendaval, granizo grande até a noite de sexta-feira (11).

O primeiro tornado se formou por volta das 17h de quarta-feira (9) numa área pequena e localizada de Francisco Alves, no Noroeste do Estado. O segundo tornado foi registrado pelo sistema de monitoramento às 0h40 desta quinta na comunidade de Boa Vista, em Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul.