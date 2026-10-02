Segundo a família, a cerimônia aberta aos fãs acontecerá das 9h às 12h, na zona norte da capital; influenciador morreu após batalha contra a doença de Creutzfeldt-Jakob

Velório de Lito Sousa será aberto ao público e acontece nesta sexta-feira em SP

O velório de Lito Sousa, influenciador da aviação que morreu na quinta-feira (1º), acontecerá na manhã desta sexta (2), na zona norte de São Paulo. Ele travou uma batalha contra a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, grave e de rápida progressão.

Segundo a família, as homenagens serão abertas ao público geral das 9h às 12h, na Organização Militar Museu Aeroespacial Paulista (MAPA), localizado na Avenida Braz Leme, 2594, em Santana.

Para familiares e amigos mais próximos, que estiverem na lista de convidados, a cerimônia acontecerá na Avenida Braz Leme, 3.258.

Veja o comunicado da família:

Com carinho e respeito, compartilhamos as informações sobre o velório de Lito Sousa.

Agradecemos profundamente por todas as mensagens, homenagens e demonstrações de carinho que temos recebido.

Cada palavra mostra um pouco do tamanho do impacto que o Lito teve na vida de tantas pessoas. 💙✈️

O espaço destinado ao público geral estará aberto para todos que desejarem prestar sua última homenagem, das 9h às 12h, na Av. Braz Leme, 2594 – Santana, São Paulo – SP.

O segundo espaço será destinado exclusivamente a familiares e amigos próximos previamente incluídos na lista de convidados, conforme informado na publicação.

Pedimos que leiam atentamente as informações da arte.

Em caso de dúvidas relacionadas ao acesso de familiares e amigos próximos, entrem em contato conosco pelo Direct dos canais oficiais.

Agradecemos, mais uma vez, por todo o carinho com o Lito, sua família e todos que estiveram ao seu lado. 💙

Equipe Lito Group.

Morte do influenciador

A morte de Lito Sousa foi comunicada no início da noite de quinta-feira, nas redes sociais. “Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre”, diz a legenda da publicação.

Em 21 de agosto, a esposa de Lito, Mila Seidl, informou que ele havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). A condição pode causar perda progressiva de funções cognitivas, alterações de comportamento, dificuldades de movimento e outros sintomas neurológicos. A evolução costuma ocorrer de forma rápida.

A doença é rara e tem incidência estimada em aproximadamente um a dois casos por milhão de pessoas por ano. Atualmente, não há tratamento eficaz estabelecido para a condição.

Após o diagnóstico, a família buscava acesso a tratamentos experimentais. No entanto, os medicamentos experimentais procurados ainda estão em fase de pesquisa e não têm eficácia comprovada contra a DCJ. O acesso depende dos critérios dos estudos, das empresas responsáveis e das autoridades regulatórias.

Uma das alternativas procuradas era o remédio experimental ION717, da farmacêutica Ionis. Segundo a família, o estudo está fechado para novos participantes e o medicamento não está disponível, no momento, por uso compassivo.

A família também procurou pesquisadores ligados ao Broad Institute, de Harvard e do MIT. Lito chegou a participar de uma entrevista com responsáveis por uma das pesquisas.

O Ministério da Saúde chegou a formalizar um pedido para que Lito seja incluído na fase inicial de testes do estudo clínico em Harvard, nos Estados Unidos. O Itamaraty também mobilizou embaixadas brasileiras em países onde existem ensaios clínicos relacionados à doença, na tentativa de obter a inclusão do influenciador em estudos experimentais.

Em 4 de setembro, a Anvisa autorizou a importação e utilização do medicamento experimental ALN-6457 (siRNA conjugado a C16 dirigido à proteína priônica) de forma excepcional para o uso de Lito. No mesmo dia, o influenciador disse ter uma nova perspectiva sobre o tratamento em vídeo publicado nas redes sociais.

“Eu vou ter muito trabalho depois que eu melhorar. Estou longe do meu ideal, continuo com inflamação no cérebro, mas, felizmente, a minha cognição não foi afetada e continuo lembrando do passado”, disse Lito na gravação.

Lito havia deixado o hospital para continuar o tratamento em casa.