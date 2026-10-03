Fim de semana de eleições será de chuvas em grande parte do país

O tempo deverá ficar instável e chuvoso em grande parte do Brasil neste final de semana de eleições e na segunda-feira (5), com risco de tempestades em áreas de todas as regiões do país. A previsão foi atualizada na tarde desta sexta-feira (2) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet emitiu aviso vermelho, de grande perigo, para grandes acumulados de chuva, no sudeste de Minas Gerais e no oeste do Rio de Janeiro, para este sábado (3).

Há ainda aviso laranja, de perigo, para grandes acumulados de chuva, noroeste, norte e leste de São Paulo, Triângulo Mineiro, centro e leste de Minas Gerais e centro e sul do Espírito Santo.

Também há aviso laranja de perigo para tempestades no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná.

No domingo (4), quando serão realizadas as eleições em todo o país, as tempestades aumentam no Paraná, principalmente no setor oeste do estado, onde há aviso vermelho de grande perigo.

As demais áreas do Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul permanecem sob aviso laranja de perigo para tempestades, enquanto outras áreas do país, distribuídas pelas cinco regiões e incluindo o Distrito Federal, estão sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Na segunda-feira, as instabilidades permanecem atuando principalmente no Sul e em parte do Sudeste e Centro-Oeste. O tempo fica mais firme apenas em áreas do Norte do Brasil e em setores do interior do Nordeste.

As temperaturas ficam amenas na Região Sul, em partes do Sudeste e no Distrito Federal, enquanto o calor predomina nas demais áreas, com temperaturas entre 35 graus Celsius (°C) e 39 °C no interior do Nordeste e na Região Norte.

Região Norte

Sábado (3)

No oeste e no sul da Região Norte, chove com trovoadas no Amazonas. Pancadas de chuva com trovoadas isoladas no centro e no sul do Pará, sudoeste de Roraima e em Tocantins. Nas demais áreas de Roraima, no Acre, em Rondônia e no nordeste do Pará, ocorrem chuvas isoladas.

Para o Amazonas, Rondônia, Tocantins e sul e sudoeste do Pará, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Não deve chover no norte do Pará e no Amapá. Temperatura mínima de 22°C em Rio Branco (AC) e máxima de 36 °C em Boa Vista (RR), Belém (PA), Manaus (AM) e Porto Velho (RO).

Domingo (4)

A previsão é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no centro, oeste e noroeste do Amazonas e no sudoeste de Tocantins. Muitas nuvens, com pancadas de chuva nas demais áreas do Amazonas, no Acre, no sudoeste de Roraima, no norte e leste de Rondônia e nas demais áreas de Tocantins.

Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em Tocantins, no centro e sul do Pará, em Rondônia e no centro, sul e sudeste do Amazonas.

Há ainda possibilidade de chuva isolada no norte e leste do Amapá e na faixa litorânea do Pará. O domingo de eleições será de sol e poucas nuvens em grande parte de Roraima, no norte e leste do Pará, no sudoeste de Rondônia e no oeste e sul do Amapá.

Boa Vista (RR) será a capital mais quente da região, com temperatura entre 27 °C e 37 °C. Em Porto Velho (RO), a mínima será de 25 °C e a máxima de 37 °C. Em Rio Branco (AC), a temperatura varia entre 23 °C e 33 °C.

Segunda-feira (5)

A semana começa com aumento da nebulosidade e tempo instável em grande parte da Região Norte. A chuva vem acompanhada de trovoadas no Amazonas, norte e leste de Rondônia, sudoeste do Pará, centro e oeste de Roraima e oeste de Tocantins.

Não há previsão de chuva apenas no centro e oeste do Acre. Nas demais áreas ocorrem chuvas isoladas. Em Boa Vista (RR), o calor segue intenso, com mínima de 27 °C e máxima de 37 °C. Em Rio Branco (AC), a temperatura varia entre 23 °C e 34 °C.

Região Nordeste

Sábado (3)

Tempo instável com chuva no interior do Nordeste. A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no centro e sul do Maranhão, centro, sul e oeste do Piauí, noroeste, oeste e sudoeste da Bahia. Para estas áreas, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Nas demais áreas do Maranhão, no norte do Piauí, no noroeste do Ceará e no centro e sul da Bahia, ocorrem chuvas isoladas. No período da noite, também ocorrem chuvas isoladas no litoral leste da Região Nordeste, entre a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e o litoral leste do Rio Grande do Norte.

O tempo fica um pouco mais aberto, com poucas nuvens, no agreste de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Nas demais áreas, muitas nuvens, mas sem chuva. A temperatura mínima entre as capitais será de 22 °C em Maceió (AL), e a máxima de 39 °C em Teresina (PI). Nas demais capitais, a temperatura máxima varia entre 30 °C e 32 °C.

Domingo (4)

O tempo estará ensolarado em grande parte da região Nordeste no domingo de eleições. Nebulosidade no oeste, sul e na faixa litorânea da região. Chuvas isoladas no oeste da Bahia, no litoral oeste do Maranhão e no litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e litoral leste do Rio Grande do Norte.

Segue vigente o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no sudoeste do Maranhão e do Piauí e no oeste da Bahia.

O domingo será ensolarado, com poucas nuvens, no centro do Maranhão, grande parte do Piauí e do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, centro e oeste da Paraíba e de Pernambuco, oeste de Alagoas e Sergipe e no norte da Bahia. Mínima de 22 °C em Maceió (AL) e máxima de 39 °C em Teresina (PI). Nas demais capitais, as máximas seguem entre 30 °C e 32 °C.

Segunda-feira (5)

Ao longo da faixa litorânea e no oeste da região, entre o oeste do Maranhão e da Bahia, o céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuvas isoladas.

No interior da região, entre o leste do Maranhão, centro do Piauí, sul e sudoeste do Ceará, oeste da Paraíba e de Pernambuco e no centro e norte da Bahia, tempo ensolarado, com poucas nuvens.

Maceió (AL) e Recife (PE) registram as menores temperaturas entre as capitais, com 22 °C. A máxima será de 38 °C em Teresina (PI), 33 °C em São Luís (MA) e 31 °C em Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Salvador (BA).

Região Centro-Oeste

Sábado (3)

Muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas em grande parte da região Centro-Oeste.

No nordeste de Mato Grosso e no norte de Goiás, a chuva vem acompanhada de trovoadas isoladas. Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no noroeste, norte, centro, sul e leste de Mato Grosso, no norte e leste de Mato Grosso do Sul, em Goiás e no Distrito Federal.

Em Brasília (DF), a mínima chega a 18 °C e a máxima não deve passar dos 25 °C. Em Goiânia (GO), temperatura amena, com mínima de 21 °C e máxima de 26 °C. Em Campo Grande (MS), a máxima será de 30 °C e, em Cuiabá (MT), a máxima atinge 32 °C.

Domingo (4)

Tempo instável e chuvoso no domingo de eleições na região Centro-Oeste. No norte de Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal e em grande parte de Mato Grosso do Sul ocorrem chuvas com trovoadas.

Chuvas mais isoladas apenas no oeste e noroeste de Mato Grosso do Sul e no sudoeste e oeste de Mato Grosso. Para o sul de Mato Grosso do Sul, na região de Amambai (MS), Iguatemi (MS) e Naviraí (MS), há aviso laranja de perigo para tempestades.

As demais áreas da região estão sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Em Brasília (DF), tempo instável com chuva e temperatura amena, entre 19 °C e 26 °C. Nas demais capitais, tempo quente e abafado durante a tarde. Máxima de 31 °C em Goiânia (GO), 33 °C em Campo Grande (MS) e 34 °C em Cuiabá (MT).

Segunda-feira (5)

As áreas de instabilidade se intensificam e chove com trovoadas em toda a Região Centro-Oeste. Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no oeste, centro, sul e leste de Mato Grosso do Sul.

Em Brasília (DF), vai ser mais um dia com temperaturas amenas, com mínima de 19 °C e máxima de 26 °C. Faz calor em Campo Grande (MS), com máxima de 35 °C, e em Cuiabá (MT), onde a mínima será de 27 °C e a máxima de 36 °C.

Região Sudeste

Sábado (3)

Durante a tarde e no período da noite, fortes áreas de instabilidade atingem a região e causam chuvas em grande parte do Sudeste.

Para o centro, sul, sudeste e leste de Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, nordeste e leste de São Paulo e para o Espírito Santo, há previsão de chuva e trovoadas.

Nas demais áreas ocorrem chuvas isoladas. Para o sudeste de Minas Gerais, na região de Juiz de Fora (MG), e para o oeste e noroeste do Rio de Janeiro, há aviso vermelho de grande perigo para grandes acumulados de chuva.

Para a faixa entre o noroeste, norte e leste de São Paulo, para o Triângulo Mineiro e para o centro e sul do Espírito Santo, há aviso laranja de perigo para grandes acumulados de chuva. Além disso, para São Paulo, Rio de Janeiro, centro e sul do Espírito Santo e para grande parte de Minas Gerais, exceto o nordeste do estado, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Em São Paulo (SP), faz frio, com mínima de 14 °C e máxima de 20 °C. No Rio de Janeiro (RJ), a temperatura também fica baixa, com mínima de 19 °C e máxima de apenas 23 °C. Em Vitória (ES) e em Belo Horizonte (MG), temperaturas amenas, com máxima de 25 °C nas duas capitais.

Domingo (4)

No Triângulo Mineiro, noroeste de Minas Gerais, noroeste, oeste, centro e sul de São Paulo ocorrem chuvas com trovoadas.

Nas demais áreas da região, muitas nuvens, com pancadas de chuva. Para o Triângulo Mineiro, noroeste, oeste, centro, sul e sudeste de Minas Gerais, para o Rio de Janeiro e para São Paulo, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Não deve chover apenas no norte de Minas Gerais.

Em São Paulo (SP), o maior colégio eleitoral do Brasil, o domingo de eleições amanhece com 15 °C, mas, ao longo do dia, esquenta e o tempo fica abafado, com chuva. A máxima chega a 27 °C na capital paulista. No Rio de Janeiro (RJ), será registrada a maior temperatura entre as capitais, com máxima de 30 °C e tempo abafado.

Segunda-feira (5)

A semana começa com instabilidades sobre o oeste e sul da região Sudeste. Com isso, chove com trovoadas no Triângulo Mineiro, oeste, centro, sul e sudeste de Minas Gerais, centro, sul e oeste do Rio de Janeiro e em todo o estado de São Paulo.

Para o oeste, centro e sudeste de São Paulo, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas, na região de Belo Horizonte (MG). Céu com muitas nuvens nas demais áreas e possibilidade de chuva isolada no Espírito Santo.

O tempo fica abafado nas capitais, com mínima de 17 °C em São Paulo (SP) e máxima de 30 °C em Vitória (ES) e no Rio de Janeiro (RJ). Em Belo Horizonte (MG), a temperatura fica um pouco mais amena, com mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

Região Sul

Sábado (3)

Ainda pela manhã, as nuvens começam a aumentar e, durante a tarde, o céu fica com muitas nuvens em toda a região, com chuvas isoladas. No período da noite, a instabilidade se intensifica e pode haver tempestades desde o oeste e sudoeste do Paraná, centro e oeste de Santa Catarina e em todo o Rio Grande do Sul. Estas áreas estão sob aviso laranja de perigo para tempestades.

As temperaturas ficam baixas em Curitiba (PR), com mínima de 10 °C e máxima de 19 °C. Em Florianópolis (SC), temperatura amena, com mínima de 14 °C e máxima de 21 °C. Em Porto Alegre (RS), o dia começa com 10 °C, mas a temperatura sobe e atinge 26 °C antes da chuva.

Domingo (4)

Risco de tempestades no domingo de eleições no Sul do Brasil. Dia chuvoso, com trovoadas no Paraná, em Santa Catarina e no noroeste e leste do Rio Grande do Sul.

Para o oeste do Paraná, nas regiões de Cascavel (PR), Toledo (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Foz do Iguaçu (PR), e para o sudoeste do estado, nas regiões de Francisco Beltrão (PR) e Pato Branco (PR), há aviso vermelho de grande perigo para tempestades.

Para as demais áreas do Paraná, exceto a faixa litorânea, e para o oeste de Santa Catarina, há aviso laranja de perigo para tempestades. Não se descarta a ocorrência de eventos de tempo severo. Há ainda aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nas demais áreas de Santa Catarina e no noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre (RS).

O domingo de eleições será de sol entre muitas nuvens, mas sem chuva, no oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul, abrangendo grande parte da Campanha Gaúcha.

As chuvas deixam as temperaturas baixas na região Sul. A mínima será de 14 °C em Curitiba (PR), onde a máxima não deve passar dos 19 °C. Em Porto Alegre (RS), o domingo terá temperaturas baixas, com mínima de 15 °C e máxima de 20 °C. Em Florianópolis (SC), a temperatura fica um pouco mais amena, mas não deve passar dos 22 °C.

Segunda-feira (5)

A previsão é de chuva com trovoadas no Paraná, em Santa Catarina e no noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Estas áreas permanecem sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Por outro lado, na Campanha Gaúcha, principalmente na divisa com o Uruguai, a semana começa ensolarada, com predomínio de poucas nuvens. As temperaturas continuam baixas na Região Sul. A mínima entre as capitais será de 15 °C em Porto Alegre (RS) e em Curitiba (PR), mas a máxima não passa dos 19 °C em Curitiba (PR) e em Florianópolis (SC) e dos 18 °C em Porto Alegre (RS).