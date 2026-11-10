Filhos de FHC pedem busca e apreensão contra homem que filmou o pai, diz jornal

Os filhos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso entraram com uma ação cautelar pedindo busca e apreensão contra Wesley Oliveira, que filmou o apartamento de FHC e mostrou o ex-presidente, que tem doença de Alzheimer em estágio avançado.

A informação foi dada pelo jornal Folha de S. Paulo. Wesley publicou o vídeo com as imagens do imóvel e do ex-presidente nas redes sociais. Os filhos de FHC pedem que sejam excluídos os perfis de Wesley no TikTok e Instagram.

Na ação cautelar registrada na Justiça Cível de SP, os filhos pedem busca e apreensão de todos os dispositivos que possam conter filmagens de FHC, como celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos, com buscas no domicílio do réu.

Os filhos já tinham pedido a abertura de uma investigação criminal para apurar como o homem havia entrado no apartamento. A ex-esposa de FHC, Patrícia Kundrat, disse que deixou Wesley entrar no imóvel, mas não realizar gravações nem divulgação de imagens de FHC. Ela registrou um boletim de ocorrência contra o homem.

Em entrevista à BBC News Brasil, Wesley disse que Patrícia autorizou a filmagem e publicação do vídeo.

Video

Na postagem, Wesley Oliveira aparece gravando o próprio rosto e fazendo um “tour” pelo imóvel, desde a entrada do prédio, até os cômodos do apartamento e as fotos de FHC com a família. Em dado momento, é possível ver o ex-presidente dormindo ao fundo.

“Aqui é a cama dele, essa é a cama do cuidador dele. E mais uma curiosidade sobre a vida do ex-presidente, aqui as fotos dele”, afirma Wesley.

O vídeo compila trechos em que o homem aparece com diferentes roupas, o que sugere que teriam sido gravados em diferentes dias. Em um deles, Wesley aparece de camisa preta, jaqueta e segurando uma latinha de cerveja. Há ainda um trecho em que ele é filmado de longe, por uma terceira pessoa, que não é identificada.

No último dia 23 de outubro, a esposa de FHC, Patricia Kundrat Brasil, de 48 anos, registrou um boletim de ocorrência sobre o episódio no 23º Distrito Policial da capital, em Perdizes. No documento, obtido pelo Estadão, afirma-se que Wesley é companheiro de um amigo do ex-presidente e se aproveitou de uma visita para fazer as gravações sem autorização. Segundo ela, os vídeos mostram FHC em situação “totalmente vulnerável”.

“Além da postagem com a finalidade de humilhar, desprezar, vexar, desonrar, ridicularizar a imagem de um ex-presidente da república, Wesley ainda fez uma outra postagem no mesmo perfil de rede social onde mostra o apartamento citando valores e a intimidade do local onde a representante e seu companheiro residem”, afirma o histórico do B.O. registrado por Patrícia.

Com 2.393 seguidores, o perfil de Wesley no Instagram onde teria sido postado o vídeo aparece como fechado. Apesar disso, o vídeo em que ele filma a casa do ex-presidente foi salvo e replicado por outros perfis em diferentes redes sociais.

*Com informações do Estadão Conteúdo