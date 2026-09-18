Frio diminui em SP no final de semana, com sol entre nuvens e máxima de 25ºC

Segundo o CGE, o sol aparece no decorrer deste sábado (19), e a temperatura apresenta elevação. No fim da tarde, a entrada da brisa marítima facilita o ingresso de umidade e a formação de nuvens.

O fim de semana na cidade de São Paulo terá sol entre nuvens e temperaturas mais amenas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, há uma pequena chance de chuva no domingo (20).

Segundo o CGE, o sol aparece no decorrer deste sábado (19), e a temperatura apresenta elevação. No fim da tarde, a entrada da brisa marítima facilita o ingresso de umidade e a formação de nuvens. No entanto, não há previsão de chuva.

Já o domingo deve registrar muitas nuvens, aberturas de sol e temperatura agradável. “Entre a tarde e o início da noite, há potencial para chuvas isoladas de baixo volume e pequena duração”, alerta o CGE.

Veja a variação de termômetros para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

Sábado : entre 16ºC e 24ºC;

: entre 16ºC e 24ºC; Domingo : entre 18ºC e 25ºC;

: entre 18ºC e 25ºC; Segunda–feira: entre 20ºC e 30ºC.

De acordo com a Meteoblue, o tempo volta a esquentar na segunda-feira (21), com a máxima na casa dos 30ºC. Na terça-feira, porém, já volta a chover. Entre quarta-feira (23) e quinta-feira (24), a chuva será mais intensa e as temperaturas diminuem. Na sexta-feira (25), no entanto, os termômetros voltam a subir.