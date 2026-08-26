Frio em um dia e calor em outro: entenda a ‘gangorra térmica’ que SP enfrenta
Um dia com máxima de 21º e o outro com 28ºC. São Paulo vive, nas últimas semanas, uma verdadeira “gangorra térmica”, fenômeno caracterizado pela alternância de temperaturas em um curto período. Segundo a Defesa Civil do estado, essa mudança está relacionada principalmente à passagem de sistemas meteorológicos e ao deslocamento de diferentes massas de ar.
A partir desta quinta-feira (27), o estado terá uma nova mudança no tempo, com previsão de dias de calor, sol e baixa umidade.
O termo “gangorra térmica” é usado para descrever situações em que as temperaturas sobem ou caem de forma rápida, fazendo com que períodos de frio e calor se alternem em pouco tempo.
De acordo com a Defesa Civil, esse comportamento ocorre principalmente por causa da passagem de sistemas meteorológicos, como as frentes frias, e da atuação de diferentes massas de ar.
Quando uma frente fria passa pelo estado, por exemplo, pode ocorrer a entrada de uma massa de ar com características mais frias. Depois da passagem desse sistema, a chegada de ar mais quente pode provocar uma elevação rápida das temperaturas.
A intensidade da variação não é igual em todo o estado. As temperaturas podem oscilar de maneiras diferentes dependendo das características de cada região e da atuação dos sistemas meteorológicos.
Quando essas mudanças são mais comuns?
Segundo a Defesa Civil, a alternância entre períodos de frio e calor pode ser observada com maior frequência durante o inverno e nas épocas de transição entre diferentes padrões atmosféricos.
Nesses períodos, a passagem de sistemas meteorológicos pode ocorrer em sequência, favorecendo mudanças nas condições do tempo em intervalos curtos.
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