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Frio em um dia e calor em outro: entenda a ‘gangorra térmica’ que SP enfrenta

Estado de São Paulo tem enfrentado, nas últimas semanas, uma forte variação de temperaturas
Nícolas Robert

Nícolas Robert

Vista do céu da cidade de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 17
Estado de São Paulo tem enfrentado, nas últimas semanas, uma forte variação de temperaturas VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Um dia com máxima de 21º e o outro com 28ºC. São Paulo vive, nas últimas semanas, uma verdadeira “gangorra térmica”, fenômeno caracterizado pela alternância de temperaturas em um curto período. Segundo a Defesa Civil do estado, essa mudança está relacionada principalmente à passagem de sistemas meteorológicos e ao deslocamento de diferentes massas de ar.

A partir desta quinta-feira (27), o estado terá uma nova mudança no tempo, com previsão de dias de calor, sol e baixa umidade.

O termo “gangorra térmica” é usado para descrever situações em que as temperaturas sobem ou caem de forma rápida, fazendo com que períodos de frio e calor se alternem em pouco tempo.

De acordo com a Defesa Civil, esse comportamento ocorre principalmente por causa da passagem de sistemas meteorológicos, como as frentes frias, e da atuação de diferentes massas de ar.

Quando uma frente fria passa pelo estado, por exemplo, pode ocorrer a entrada de uma massa de ar com características mais frias. Depois da passagem desse sistema, a chegada de ar mais quente pode provocar uma elevação rápida das temperaturas.

A intensidade da variação não é igual em todo o estado. As temperaturas podem oscilar de maneiras diferentes dependendo das características de cada região e da atuação dos sistemas meteorológicos.

Quando essas mudanças são mais comuns?

Segundo a Defesa Civil, a alternância entre períodos de frio e calor pode ser observada com maior frequência durante o inverno e nas épocas de transição entre diferentes padrões atmosféricos.

Nesses períodos, a passagem de sistemas meteorológicos pode ocorrer em sequência, favorecendo mudanças nas condições do tempo em intervalos curtos.

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