Gerp: 55% dos brasileiros apontam a violência e a segurança como os maiores problemas do Brasil

Segundo o levantando, 33% consideram que Flávio Bolsonar (PL) é o mais recomendado para resolver essa questão

Uma pesquisa divulgada pelo Intituto Gerp nesta quarta-feira (23), apontou que os brasileiros veêm a violência e falta de segurança como o maior problema do país, e apontam que o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), seria o mais recomendado para solucionar a questão.

O levantamento realizou 2.000 entrevistas entre os dias 15 e 20 de junho, tem margem de erros de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos e 95% de confiança.

A pesquisa mostrou que 55% dos entrevistados apontam que o maior problema do Brasil é a volência e a falta de segunça. Em segundo lugar aparece a corrupção, com 40%, seguido por falta de hospitais e postos de saúde, com 23%.

Outros problemas que também foram apontados são:

Custo de vida – 13%

Impostos mais altos – 12%

Falta de escolas/colégicos – 12%

Desemprego/falta de emprego – 11%

Escola/colégios ruins – 10%

Uso de drogas – 7%

Saneamento/falta de rede de esgoto – 5%

Cracolândia – 5%

Abastecimento de água – 3%

Moradores de rua – 3%

Trasporte coletivo ruim – 2%

Perguntados sobre quem seria o mais preparado para combater a violência, 33% dos entrevistados respondeu Flávio Bolsonaro, enquanto 28% disseram Lula. 14% disseram que nenhum dos pré-candidatos é preparado para combater a violência, e 7% não souberam responder.

Em relação a corrpução, Flávio também aparece como a primeiro opção para o combate. Ele ficou com 30% das respostas, seguido por Lula, com 28%. Já 20% disseram nenhum deles, e 7% não souberam responder.

O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-09657/2026.