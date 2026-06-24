Gerp: 55% dos brasileiros apontam a violência e a segurança como os maiores problemas do Brasil
Uma pesquisa divulgada pelo Intituto Gerp nesta quarta-feira (23), apontou que os brasileiros veêm a violência e falta de segurança como o maior problema do país, e apontam que o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), seria o mais recomendado para solucionar a questão.
O levantamento realizou 2.000 entrevistas entre os dias 15 e 20 de junho, tem margem de erros de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos e 95% de confiança.
A pesquisa mostrou que 55% dos entrevistados apontam que o maior problema do Brasil é a volência e a falta de segunça. Em segundo lugar aparece a corrupção, com 40%, seguido por falta de hospitais e postos de saúde, com 23%.
Outros problemas que também foram apontados são:
- Custo de vida – 13%
- Impostos mais altos – 12%
- Falta de escolas/colégicos – 12%
- Desemprego/falta de emprego – 11%
- Escola/colégios ruins – 10%
- Uso de drogas – 7%
- Saneamento/falta de rede de esgoto – 5%
- Cracolândia – 5%
- Abastecimento de água – 3%
- Moradores de rua – 3%
- Trasporte coletivo ruim – 2%
Perguntados sobre quem seria o mais preparado para combater a violência, 33% dos entrevistados respondeu Flávio Bolsonaro, enquanto 28% disseram Lula. 14% disseram que nenhum dos pré-candidatos é preparado para combater a violência, e 7% não souberam responder.
Em relação a corrpução, Flávio também aparece como a primeiro opção para o combate. Ele ficou com 30% das respostas, seguido por Lula, com 28%. Já 20% disseram nenhum deles, e 7% não souberam responder.
O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-09657/2026.