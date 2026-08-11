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Gerp: violência é o maior problema do país para 46% da população

Em segundo lugar, a corrupção e a falta de hospitais aparecem empatadas, ambas com 24% das menções

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PM com uniforme e câmera de segurança
Em segundo lugar, a corrupção e a falta de hospitais aparecem empatadas, ambas com 24% das menções. Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP

A pesquisa do instituto Gerp, divulgada nesta terça-feira (11), aponta que a violência e a falta de segurança são o principal problema do país para 46% dos eleitores. Em segundo lugar, a corrupção e a falta de hospitais aparecem empatadas, ambas com 24% das menções.

Os entrevistados puderam escolher até três opções. O levantamento mostra que a saúde segue como grande preocupação, com a falta de médicos sendo citada por 21%. A pauta econômica aparece logo atrás: impostos muito altos têm 20% e o custo de vida atinge 15%.

Veja a lista:

  • Violência/falta de segurança e policiamento: 46%
  • Corrupção: 24%
  • Falta de hospitais/postos de saúde: 24%
  • Falta de médicos/profissionais de saúde: 21%
  • Impostos muito altos: 20%
  • Custo de vida muito alto: 15%
  • Escolas/colégios ruins: 14%
  • Desemprego/falta de emprego: 11%
  • Falta de escolas/colégios: 8%
  • Uso de drogas: 4%
  • Saneamento/falta de rede de esgoto: 4%
  • Moradores de rua: 3%
  • Falta de cursos profissionalizantes: 3%
  • Transporte coletivo ruim: 2%
  • Cracolândia: 2%

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 06 e 10 de agosto, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08045/2026.

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