Gerp: violência é o maior problema do país para 46% da população
A pesquisa do instituto Gerp, divulgada nesta terça-feira (11), aponta que a violência e a falta de segurança são o principal problema do país para 46% dos eleitores. Em segundo lugar, a corrupção e a falta de hospitais aparecem empatadas, ambas com 24% das menções.
Os entrevistados puderam escolher até três opções. O levantamento mostra que a saúde segue como grande preocupação, com a falta de médicos sendo citada por 21%. A pauta econômica aparece logo atrás: impostos muito altos têm 20% e o custo de vida atinge 15%.
Veja a lista:
- Violência/falta de segurança e policiamento: 46%
- Corrupção: 24%
- Falta de hospitais/postos de saúde: 24%
- Falta de médicos/profissionais de saúde: 21%
- Impostos muito altos: 20%
- Custo de vida muito alto: 15%
- Escolas/colégios ruins: 14%
- Desemprego/falta de emprego: 11%
- Falta de escolas/colégios: 8%
- Uso de drogas: 4%
- Saneamento/falta de rede de esgoto: 4%
- Moradores de rua: 3%
- Falta de cursos profissionalizantes: 3%
- Transporte coletivo ruim: 2%
- Cracolândia: 2%
A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 06 e 10 de agosto, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08045/2026.