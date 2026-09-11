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Greve dos Correios começa nesta sexta-feira em todo o país por tempo indeterminado

Trabalhadores aprovaram paralisação após negociações terminarem sem acordo com a empesa; plano de saúde é um dos principais pontos de impasse
Nícolas Robert

Nícolas Robert

Fachada de uma agência dos Correios
Fachada de uma agência dos Correios EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Os trabalhadores dos Correios aprovaram uma greve por tempo indeterminado em assembleias realizadas na quinta-feira (10) em praticamente todo o país. A paralisação começa a partir das 22h e ocorre após a categoria rejeitar a proposta apresentada pela empresa durante as negociações da campanha salarial.

Segundo a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (FINDECT), todas as 35 assembleias realizadas até o fechamento do levantamento aprovaram a paralisação. A decisão inclui sindicatos de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Acre, a assembleia está prevista para esta sexta-feira (11).

Um dos principais pontos de discordância é o plano de saúde dos funcionários. A categoria contesta a proposta dos Correios de alterar a condição da empresa como mantenedora do benefício. Para os sindicatos, a mudança pode afetar o custeio e a garantia da assistência médica para trabalhadores, aposentados e familiares.

A decisão ocorre depois de sucessivas rodadas de negociação e de tentativas de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). As tratativas terminaram sem acordo, com a empresa mantendo sua posição sobre o plano de saúde.

Com a paralisação, os sindicatos afirmam que vão ampliar a mobilização nas unidades dos Correios e pressionar a direção da empresa e o governo federal por uma nova proposta. A FINDECT diz que continua aberta à negociação para tentar chegar a um acordo.

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