Helicópteros colidem no ar e caem em pátio de carros no Rio de Janeiro; ao menos 6 morreram

Acidente ocorreu na Avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes

Dois helicópteros caem em pátio de concessionária no Rio; ao menos 5 pessoas morreram

Dois helicópteros caíram na manhã deste domingo (14) no pátio de uma concessionária na Avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), há registro inicial de pelo menos seis vítimas fatais, todas ocupantes das aeronaves.

A Jovem Pan apurou que os dois helicópteros colidiram no ar antes da queda. Testemunhas atambém relataram explosões no local depois das quedas. Cerca de 20 carros pegaram fogo, mas o incêndio já está controlado.

Militares do Destacamento de Bombeiros Militar (DBM) do Recreio dos Bandeirantes estão no local.

As circunstâncias da queda das aeronaves ainda não foram divulgadas. O trabalho das equipes de resgate e atendimento à ocorrência segue em andamento.