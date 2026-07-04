Homem é preso após ser flagrado pelo Smartcop queimando fios de cobre; veja vídeo

Helicóptero é equipado com câmeras capazes de identificar detalhes a até 40 km de distância

Um homem foi preso na manhã deste sábado (4), após ser flagrado pelo Smartcop queimando fios de cobre em uma área conhecida por ser utilizada para o desmanche clandestino de veículos.

O SmartCop é um helicóptero equipado com tecnologias de monitoramento aéreo de alta precisão e inteligência artificial. Ele integra o ecossistema de vigilância digital da cidade de São Paulo (programa Smart Sampa) e transmite imagens em tempo real para as forças de segurança.

Dois homens foram vistos queimando os fios, seguidos pelo helicóptero e abordados na Avenida Jacu-Pêssego pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). Os policiais encontraram os fios de cobre já queimados dentro do veículo. O suspeito disse aos agentes que não sabia qual a procedência dos cabos.

Ele foi levado para o 49º Distrito Policial, no bairro São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. O segundo suspeito não foi encontrado.

SmartCop

O SmartCop é um helicóptero equipado com tecnologias de monitoramento aéreo de alta precisão e inteligência artificial. Ele integra o ecossistema de vigilância digital da cidade de São Paulo (programa Smart Sampa) e transmite imagens em tempo real para as forças de segurança.

A aeronave conta com câmeras de longo alcance (capazes de identificar detalhes a até 40 km de distância), reconhecimento facial, leitura automática de placas, visão térmica e sensores infravermelhos.

As informações captadas pelo helicóptero são cruzadas instantaneamente com bancos de dados de segurança pública, permitindo localizar veículos roubados e foragidos da justiça.

Além do apoio a operações policiais e à Guarda Civil Metropolitana, a aeronave é utilizada no monitoramento de grandes eventos, ações da Defesa Civil, busca por desaparecidos e fiscalização ambiental.