Homem é preso após ser flagrado pelo Smartcop queimando fios de cobre; veja vídeo
Um homem foi preso na manhã deste sábado (4), após ser flagrado pelo Smartcop queimando fios de cobre em uma área conhecida por ser utilizada para o desmanche clandestino de veículos.
O SmartCop é um helicóptero equipado com tecnologias de monitoramento aéreo de alta precisão e inteligência artificial. Ele integra o ecossistema de vigilância digital da cidade de São Paulo (programa Smart Sampa) e transmite imagens em tempo real para as forças de segurança.
Dois homens foram vistos queimando os fios, seguidos pelo helicóptero e abordados na Avenida Jacu-Pêssego pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). Os policiais encontraram os fios de cobre já queimados dentro do veículo. O suspeito disse aos agentes que não sabia qual a procedência dos cabos.
Ele foi levado para o 49º Distrito Policial, no bairro São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. O segundo suspeito não foi encontrado.
SmartCop
O SmartCop é um helicóptero equipado com tecnologias de monitoramento aéreo de alta precisão e inteligência artificial. Ele integra o ecossistema de vigilância digital da cidade de São Paulo (programa Smart Sampa) e transmite imagens em tempo real para as forças de segurança.
A aeronave conta com câmeras de longo alcance (capazes de identificar detalhes a até 40 km de distância), reconhecimento facial, leitura automática de placas, visão térmica e sensores infravermelhos.
As informações captadas pelo helicóptero são cruzadas instantaneamente com bancos de dados de segurança pública, permitindo localizar veículos roubados e foragidos da justiça.
Além do apoio a operações policiais e à Guarda Civil Metropolitana, a aeronave é utilizada no monitoramento de grandes eventos, ações da Defesa Civil, busca por desaparecidos e fiscalização ambiental.