Homem é preso suspeito de estuprar jovem após segui-la no Tatuapé, em SP

De acordo com a SSP, crime ocorreu no dia 12 de maio; prisão foi realizada por agentes do 30º Distrito Policial

A Polícia Civil prendeu na quarta-feira (10) um homem investigado por estuprar uma jovem após segui-la na região do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. A prisão foi realizada por agentes do 30º Distrito Policial (Tatuapé) após diligências sobre o crime, ocorrido no dia 12 de maio.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os policiais localizaram o suspeito e o conduziram à delegacia. O homem permanece preso e à disposição da Justiça.

A Polícia informou que prossegue com as investigações para o esclarecimento de todos os fatos relacionados ao caso.