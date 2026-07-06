Homem saca arma após discussão durante jogo do Brasil na Copa; veja vídeo

Quando funcionários do restaurante em que ocorreu o caso tentaram separar a briga, o armamanto foi sacado

O restaurante afirmou em nota que a equipe do local agiu imediatamente

Um homem sacou uma arma durante uma discussão em um restaurante da rede Outback, no Shopping Center Norte, zona norte de São Paulo, durante o jogo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo no último domingo (5). A Seleção Brasileira foi eliminada da competição.

Segundo testemunhas afirmaram ao portal G1, o homem teria sacado a arma após discussão com uma mulher. Quando funcionários tentaram separar a briga, a arma foi sacada pelo homem.

O restaurante afirmou em nota que a equipe do local agiu imediatamente e acionou os seguranças e a polícia, e que não houve registros de feridos.

Já o shopping confirmou o ocorrido e afirmou que a Polícia Militar assumiu a ocorrência após a segurança do empreendimento agir.