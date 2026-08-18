Influenciador que fazia rifas de carros de luxo nas redes é preso no MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS), cumpriu mandado de prisão preventiva do influenciador Eduardo Razuk, de 32 anos, e de seu irmão Rafael Razuk, de 36, nesta terça-feira (18), em Campo Grande, em MS. A ação faz parte da Operação “Rodas da Sorte”, referente a investigação de loteria não autorizada e crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Além de Razuk, a corporação informou que foram cumpridos outros três mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca domiciliar, sendo quatro em Campo Grande, quatro na Paraíba e três no estado do Rio de Janeiro. A operação foi feita por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Dercc).

Segundo a PCMS, Razuk é suspeito de fazer rifas não autorizadas de carros de luxo aos seus seguidores nas redes. “As investigações apontam para robustos indícios de que o influenciador digital em Campo Grande, MS, promove rifas ilegais há pelo menos sete anos, sorteando veículos de luxo, por meio de suas redes sociais”, escreveu a PCMS.

Durante a operação, foram apreendidos 22 carros de alto padrão e 2 relógios de luxo, além da indisponibilidade de cinco bens imóveis e de aproximadamente R$500 milhões em contas bancárias dos investigados.

“Segundo os elementos de informação angariados, os valores milionários obtidos por meio da contravenção penal eram objeto de lavagem de capitais, operacionalizada em conjunto com pessoas jurídicas do estado do Rio de Janeiro e do estado da Paraíba”, informou a PCMS.

A polícia informa ainda que foi verificado indícios que esta empresa do Rio de Janeiro é responsável por serviços de supostas “soluções de sorteios” para influenciadores digitais investigados por lavagem de capitais de tráfico de drogas através de sorteios na internet.