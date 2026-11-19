Homem simula próprio sequestro para extorquir R$ 7 mil da esposa e acaba preso no RJ
Um homem foi preso em flagrante nessa quarta-feira (18), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, após simular o próprio sequestro para extorquir R$ 7 mil da esposa. A prisão foi realizada por policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) e da 77ª DP (Icaraí).
Segundo a Polícia Civil, a mulher recebeu mensagens enviadas pelo celular do marido, acompanhadas de imagens dele amarrado no porta-malas de um carro. Nos textos, era exigido o pagamento de R$ 7 mil, que deveria ser depositado na conta do próprio homem para a suposta libertação.
O suspeito também ameaçou atear fogo no veículo com ele dentro, caso a polícia fosse acionada.
Após receber a denúncia, os agentes iniciaram diligências e rastrearam o carro. O veículo foi localizado na Rodovia Washington Luís, onde os policiais realizaram a abordagem.
No local, os agentes encontraram o homem sem sinais de violência. Questionado, ele confessou que havia simulado o sequestro para conseguir dinheiro da esposa.
O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de extorsão.
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