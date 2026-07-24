Honraria em SP e convenção do PL: veja como será tour de Milei no Brasil

O presidente da Argentina, Javier Milei, desembarca em São Paulo nesta sexta-feira (24) para uma agenda de dois dias marcada por encontros políticos e participação na convenção do PL que oficializará a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República. A viagem também inclui uma reunião com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A presença de Milei representa um dos gestos internacionais de maior peso na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Além de reforçar o apoio público já manifestado pelo presidente argentino, a visita busca aproximar lideranças conservadoras da América Latina em torno do movimento conhecido como “onda azul”.

A expectativa é que Milei seja recepcionado na chegada a São Paulo por Tarcísio de Freitas e por lideranças da direita, entre elas o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Não há previsão de compromissos públicos no primeiro dia da visita.

A agenda oficial começa na manhã de sábado (25), quando Milei será recebido por Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes. Durante o encontro, o governador entregará ao presidente argentino a Ordem do Ipiranga, condecoração destinada a brasileiros e estrangeiros que tenham prestado serviços considerados relevantes ao Estado de São Paulo e ao país.

Este não é o primeiro encontro entre os dois. Tarcísio participou da posse de Milei, em dezembro de 2023, e ambos voltaram a se encontrar durante a CPAC Brasil em 2024.

Encontro com Flávio

Após o encontro no Palácio dos Bandeirantes, Milei participará de um café da manhã reservado com Tarcísio e Flávio Bolsonaro. A reunião antecede a convenção nacional do PL e deve servir para alinhar discursos e discutir o cenário político regional.

A relação entre Milei e Flávio se intensificou nas últimas semanas, e tende a aumentar durante o período eleitoral. No fim de junho, o senador esteve na Quinta de Olivos, residência oficial da Presidência argentina, onde se reuniu por cerca de uma hora com o chefe de Estado. Segundo Flávio, o encontro tratou do avanço de governos conservadores na América Latina e das políticas econômicas implementadas pela administração argentina.

Convenção do PL

Na sequência, Milei seguirá com Flávio Bolsonaro e Tarcísio para o estádio do Pacaembu, onde ocorrerá a convenção que oficializará a candidatura presidencial do senador. O presidente argentino também foi convidado a discursar durante o evento.

A presença de um chefe de Estado estrangeiro na convenção é vista pela campanha como um ativo político para fortalecer a candidatura de Flávio e aproximá-la de lideranças internacionais da direita, como o próprio Milei, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A informação é da Reuters.

Durante a passagem pelo Brasil, Milei pretendia visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. A reunião, no entanto, não foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Próximos compromissos

De acordo com a Reuters, após deixar o Brasil, Milei dará continuidade à agenda internacional na América do Sul. O presidente argentino seguirá para o Peru, onde participará da posse de Keiko Fujimori em 28 de julho.

Em seguida, viajará ao Equador para reuniões com o presidente Daniel Noboa e, posteriormente, à Colômbia, para acompanhar a posse do político Abelardo de la Espriella, prevista para 7 de agosto. Não há encontros previstos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a passagem pelo Brasil.