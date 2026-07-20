Milei se encontrará com Tarcísio no próximo sábado

Milei e Tarcísio já se encontraram ao menos duas vezes

O presidente da Argentina, Javier Milei, se encontrará com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no próximo sábado (25), na capital paulista. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo e confirmada pela Jovem Pan.

A reunião deve ocorrer por volta de 9h30 no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo. No mesmo dia está prevista a oficialização da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência.

Milei e Tarcísio já se encontraram ao menos duas vezes. A primeira delas ocorreu em 2023, durante a posse do argentino, e a segunda aconteceu no ano seguinte, na CPAC Brasil (Conferência de Política Ação e Conservadora).

O presidente argentino também tentou planejar um encontro com Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, não autorizou a visita.