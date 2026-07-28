Influenciadora e marido foram mortos por facção na Bahia, diz jornal

A Polícia Civil da Bahia identificou a motivação do assassinato da influenciadora e empresária Ulissias Marcelli Couto Flores Cardial, de 30 anos, e de seu marido, Vinicius Souza de Carvalho, 28. De acordo com uma fonte consultada pelo jornal Correio, o casal foi executado por integrantes de uma facção criminosa após comercializar drogas sintéticas adquiridas de um fornecedor não autorizado pelo grupo que atua em Porto Seguro, no extremo sul do estado.

Segundo a reportagem, os dois atuavam na venda de drogas sintéticas por meio de um esquema de delivery e mantinham um acordo com a organização criminosa para revender apenas os entorpecentes fornecidos pela facção. O problema teria começado quando o grupo ficou sem esse tipo de droga.

Para manter a atividade, Ulissias e Vinicius passaram a comprar os entorpecentes de outro fornecedor. A movimentação chamou a atenção da facção, que concluiu que o casal estava comercializando drogas sem autorização para circular na região, o que, conforme a investigação, motivou a execução.

A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia sobre a suposta motivação. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Tatuadora e empresária

Ulissias morava em Porto Seguro e reunia mais de 19 mil seguidores nas redes sociais. Seu conteúdo era voltado principalmente para eventos de motociclismo e para o cenário do rock. Ela entrevistava participantes de encontros do segmento, registrava a programação e compartilhava a rotina ligada ao universo das motocicletas.

Além de influenciadora, Ulissias trabalhava como fire performer, modalidade artística em que apresentações são realizadas com equipamentos em chamas. Ela também participava de ações relacionadas à proteção dos animais na região onde vivia.

Poucos dias antes de morrer, a influenciadora participou do Rock Moto Fest, realizado em Trancoso. Ela também havia sido anunciada como uma das apresentadoras do Festival Rock Gaya, marcado para o próximo sábado (25).

Relembre o caso

Ulissias Marcelli e Vinicius Souza de Carvalho foram encontrados mortos na manhã de sábado (18), em uma estrada vicinal no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro. Conforme a Polícia Civil, as vítimas apresentavam ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

De acordo com o registro da ocorrência, o crime ocorreu na sexta-feira (17). As guias para remoção dos corpos e realização da perícia técnica foram expedidas, e o caso passou a ser investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro.