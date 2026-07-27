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Menina de 9 anos cai do 8º andar de prédio e morre em Santos

Familiares relataram no boletim de ocorrência que a criança se lançou de um corredor de circulação que dá acesso aos apartamentos

Jovem Pan

Fachada de prédio em que criança caiu e morreu
A altura da queda foi de aproximadamente 30 metros Reprodução/X

Uma menina de 9 anos morreu após cair do oitavo andar de um prédio em Santos, no fim da noite do último domingo (26).

O caso aconteceu na Cidade Ocian, na Avenida Presidente Castelo Branco. Familiares relataram no boletim de ocorrência que a criança se lançou de um corredor de circulação que dá acesso aos apartamentos.

A altura da queda foi de aproximadamente 30 metros, segundo o boletim de ocorrência. A criança morreu no local e o celular da vítima foi apreendido.

O caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Praia Grande.

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