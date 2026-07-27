São Paulo tem semana com sol antes da chegada de frente fria; leia previsão

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo informou não haver previsão de chuva para a capital

As temperaturas devem aumentar em São Paulo até o meio da semana acompanhadas de baixos índices de umidade

A cidade de São Paulo amanheceu com céu claro, sol e temperaturas em elevação nesta segunda-feira (27). Os termômetros registram média de 24,6°C e a máxima pode chegar a 26°C, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE).

Segundo o órgão, a umidade relativa do ar está em torno de 54% e pode cair para 35% nas próximas horas. “É importante se manter hidratado e evitar exposição excessiva ao sol”, alertou o CGE.

Também não há previsão de chuva para a tarde. Até o momento, julho acumulou 8,4 milímetros de precipitação, o equivalente a 20,6% dos 40,7 milímetros esperados para o mês, conforme o banco de dados meteorológicos do CGE.

De acordo com o órgão, as temperaturas continuam em elevação até o meio da semana, acompanhadas de baixos índices de umidade do ar na capital paulista.

Na terça-feira (28), a madrugada deve ter céu com poucas nuvens. Ao longo do dia, o tempo permanece aberto, com predomínio de sol. A mínima prevista é de 14°C e a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa do ar deve atingir valores próximos de 35%, segundo o CGE.

Na quarta-feira (29), a temperatura sobe novamente. A mínima prevista é de 16°C e a máxima pode alcançar 29°C, enquanto a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 33%. A nebulosidade aumenta no fim do dia, mas não há previsão de chuva.

O CGE também informa que uma frente fria deve avançar pelo Paraná e atingir áreas próximas à divisa com o sul e o oeste do Estado de São Paulo.

Segundo o Meteoblue, a quinta-feira (30), deve registrar queda nas temperaturas, com mínima de 16°C e máxima de 21°C. Na sexta-feira (31), a máxima sobe para 23°C, enquanto a mínima permanece em 16°C, com sol entre nuvens.

No Rio de Janeiro, a previsão é de dias com predomínio de sol e calor. Nesta segunda-feira, a temperatura varia entre 19°C e 25°C. Na terça-feira, os termômetros marcam mínima de 19°C e máxima de 27°C. Já na quarta-feira, a máxima pode chegar a 33°C, com mínima de 22°C, conforme o Meteoblue.

Em Brasília, a segunda-feira deve ter máxima de 29°C e mínima de 14°C, com sol entre nuvens. Na terça-feira, a temperatura varia entre 16°C e 28°C. Na quarta-feira, a máxima sobe para 30°C, enquanto a mínima permanece em 16°C.