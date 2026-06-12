Instagram, Facebook e WhatsApp apresentam instabilidade nesta sexta

Usuários relatam problemas para acessar as redes sociais nos aplicativos e nas versões web

As redes sociais Instagram e Facebook, da Meta, apresentaram instabilidade para realizar tarefas nesta sexta-feira (12). Os problemas foram percebidos por usuários já na hora de iniciar os aplicativos e versões web das duas redes.

De acordo com o site Downdetector, que faz um acompanhamento de falhas relatadas em serviços digitais, os primeiros erros registrados no Instagram começaram por volta das 10h40 e chegaram ao pico cerca de 11h37, com 5518 reportes de erros.

Em relação ao Facebook, o site registrou um aumento na quantidade de reclamações ainda mais cedo, a partir das 10h28, alcançou pico de 1789 problemas relatados por volta das 10h41, e começou a diminuir gradativamente na sequência.

O WhatsApp também registrou instabilidade, principalmente na versão Web. 1039 usuários chegaram a relatar problemas para utilizar o mensageiro às 10h42, momento em que atingiu o pico de reclamações. Entre os erros apresentados pela rede social, sua grande maioria, 45%, foi para quem tentava utilizar por meio da versão web.

Os erros registrados pelo Downdetector para as outras redes sociais da Meta foram ao contrário do WhatsApp, com 43% das reclamações sobre o Facebook sendo em seu aplicativo móvel, assim como no Instagram, em que 48% dos usuários reportaram problema na versão para smartphone.

Usuários utilizaram outras redes sociais, como o X, para relatar suas experiências.

Instagram e Facebook hoje pic.twitter.com/A3DmPLtDHu — Rayane (@rayanesilva29) June 12, 2026

A cultura de vir no Twitter pra confirmar se o Instagram caiu pic.twitter.com/rIXWxjq7xv — luke (@lucasrrbro) June 12, 2026

eu depois de desligar o wifi 10 vezes e perceber que o instagram caiu pic.twitter.com/7bFWhVouZe — Gil (@ogilbertooo) June 12, 2026

Outros usuários aparecem comemorando a queda acontecer em pleno Dia dos Namorados, famoso por publicações de casais na rede.

Vencemos! O Instagram caiu logo hoje no dia dos namorados pic.twitter.com/F4IiCJTUgh — Lucas Rafael (@LucasRafael) June 12, 2026

O Instagram caindo justo no dia dos namorados impossibilitando os casais de postar fotos é muito representativo pic.twitter.com/FaX7nzkaiy — jonæs (@jonqversal) June 12, 2026