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Brasil

Instituto Federal de SP é esvaziado e aulas são suspensas após suposta ameaça

Segundo as informações preliminares, a intimidação teria sido feita por meio de um bilhete deixado no banheiro da escola

Estadão Conteúdo

Viatura da PMRV São Paulo
No texto, Wellington Pereira das Virgens, diretor do campus, diz que prestará esclarecimentos posteriormente Divulgação/Governo de São Paulo

O Instituto Federal de Ciências e Tecnologia foi esvaziado nesta quinta-feira (22), após receber uma suposta ameaça. Em comunicado interno, ao qual o Estadão teve acesso, os funcionários e alunos foram orientados a esvaziar o prédio, e a direção afirma que a medida foi tomada por segurança.

“Por motivo de força maior e para garantir a segurança da comunidade escolar, a Direção-Geral do campus comunica a necessidade de suspender, por prevenção, todas as atividades presenciais no campus São Paulo no dia de hoje (22/10/2026) e solicita que todas as pessoas deixem as instalações do campus até às 15h, utilizando as portarias A e D.”

No texto, Wellington Pereira das Virgens, diretor do campus, diz que prestará esclarecimentos posteriormente. “Queremos tranquilizar a todos e informar que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas.”

Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça em uma instituição de ensino localizada na Rua Pedro Vicente, no bairro do Pari, região central de São Paulo.

Segundo as informações preliminares, a ameaça teria sido feita por meio de um bilhete deixado no banheiro da escola. A ocorrência permanece em atendimento e, até o momento, não há informações adicionais sobre o caso.

O Instituto Federal ocupa uma área de mais de 57 mil m². Possui auditórios, quase 60 salas de aula e dezenas de laboratórios de Informática, Física, Química, Biologia e outras disciplinas.

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