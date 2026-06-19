Inverno e frente fria: veja como fica o tempo em SP no fim de semana

A chegada de uma frente fria muda o tempo no fim de semana na cidade de São Paulo, provocando chuvas na forma de pancadas e rajadas moderadas de vento.

A expectativa é que o sábado (20) comece o dia com sol e temperaturas em elevação. “O tempo muda entre a tarde e o decorrer da noite, quando a propagação de uma frente fria causa pancadas de chuva que devem variar de fraca a moderada intensidade, com raios e rajadas de vento que podem superar os 40 quilômetros por hora”, estima o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

No domingo (21), ainda ocorrem chuvas fracas e chuviscos durante a madrugada, mas o tempo melhora e o sol retorna entre nuvens no decorrer do dia.

As temperaturas devem variar entre mínima de 13°C e máxima em torno de 24°C, enquanto os índices de umidade voltam a subir e devem permanecer acima dos 50%. A expectativa é que a mudança nas condições do tempo abra caminho para a chegada da primeira onda de frio mais significativa da estação nos dias seguintes.

Início do inverno

A primeira onda de frio do inverno de 2026 deve começar a avançar pelo Brasil neste fim de semana, justamente nos dias que marcam a transição entre as estações. O inverno tem início no domingo e deve chegar acompanhado pela passagem de uma frente fria que começa a atuar sobre o Centro-Sul do País.

Segundo a Climatempo, o sistema deve provocar aumento da instabilidade já na sexta-feira, com previsão de chuva em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Ao longo do dia, as precipitações ganham força e se espalham por parte dessas regiões, enquanto os ventos se intensificam e as temperaturas começam a cair, especialmente durante a noite.

A chegada da frente fria ocorre em um inverno que tende a apresentar características atípicas em diversas regiões brasileiras devido ao rápido fortalecimento do fenômeno El Niño, que teve início oficial na primeira semana de junho. De acordo com a Climatempo, o fenômeno deve influenciar os padrões de temperatura e chuva ao longo da estação.