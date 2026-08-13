Governo autoriza Infraero a ceder área do Santos Dumont para construir hotel

Medida permite a celebração de contrato com prazo de 20 anos, superior ao limite normalmente aplicado aos contratos comerciais

O Ministério de Portos e Aeroportos autorizou a Infraero a conceder o uso de área do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), para a implantação de um empreendimento hoteleiro. A medida permite a celebração de contrato com prazo de 20 anos, superior ao limite normalmente aplicado aos contratos comerciais em terminais administrados pela estatal.

De acordo com o Ministério, o prazo ampliado busca viabilizar investimentos de maior porte, compatíveis com o tempo necessário para implantação e operação do empreendimento. O hotel construído na região do aeroporto tem dimensão estimada em, aproximadamente, 11,8 mil metros quadrados.

A Pasta afirma ainda que a autorização tem como objetivo ampliar a oferta de serviços e estimular novos investimentos em infraestrutura aeroportuária. Qualquer eventual mudança no contrato fica submetida a autorização prévia da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC).

Caso o terminal seja concedido à iniciativa privada futuramente, o texto determina que o hotel seja mantido e assumido pelo novo operador, preservando as condições estabelecidas.