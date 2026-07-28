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Irmão gêmeo de homem preso por se masturbar em academia se afasta do trabalho

Segundo a Polícia Civil, o familiar colaborou com as investigações e não é alvo da apuração; caso envolvendo Pedro Henrique Sales aconteceu no último dia 19

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Mulher só descobriu importunação sexual ao rever vídeo do treino.
Mulher só descobriu importunação sexual ao rever vídeo do treino Reprodução

O irmão gêmeo de Pedro Henrique Sales, de 21 anos, suspeito de importunação sexual em Feira de Santana, precisou se afastar do trabalho após ser confundido com o investigado. A informação foi confirmada pela delegada Lorena Almeida, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), responsável pelas investigações. As informações foram divulgadas pelo site baiano BNews.

Segundo a delegada, a semelhança física entre os irmãos provocou uma exposição indevida durante o período em que Pedro Henrique estava foragido, o que levou o familiar a deixar o trabalho. O investigado foi preso na última sexta-feira (24).

Lorena Almeida disse que o irmão do suspeito nunca foi alvo da investigação e colaborou com a Polícia Civil desde o início das investigações.

“Em nenhum momento ele desrespeitou ou afrontou a equipe responsável pelas investigações. Ele possui emprego fixo e precisou se afastar por conta da enorme repercussão do caso, que inviabilizou sua permanência no ambiente de trabalho”Delegada Lorena Almeida

A delegada também pediu que a população não direcione ataques ou responsabilize o irmão pelas acusações investigadas.

“Ele não responde por qualquer crime relacionado ao caso. A população não deve procurá-lo nem responsabilizá-lo pelos atos investigados. Não existe qualquer comprovação de envolvimento dele”, reforçou.

Caso aconteceu no último dia 19

O caso é investigado pela Deam de Feira de Santana. Pedro Henrique Sales é investigado por importunação sexual após ser flagrado se masturbando atrás de uma mulher enquanto ela treinava na academia de um condomínio residencial da cidade, no último dia 19.

A vítima corria em uma esteira e gravava o próprio treino quando o suspeito apareceu ao fundo das imagens praticando o ato. De acordo com as investigações, ela só percebeu o que havia acontecido ao assistir ao vídeo posteriormente.

À Jovem Pan, a Polícia Civil informou que imagens gravadas pela vítima e por câmeras de videomonitoramento foram analisadas para identificar o suspeito. Além disso, diligências e oitivas foram realizadas para esclarecer as circunstâncias do caso.

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