Jogador do Vasco vira alvo da Polícia Civil em operação contra tráfico no RJ

Uma investigação sobre tráfico interestadual de drogas e armas chegou a jogadores de Vasco e Santos nesta segunda-feira (31). David Corrêa, conhecido como DVD, atacante do Vasco da Gama, é alvo de buscas no Rio de Janeiro, enquanto um atleta do Santos foi preso em São Paulo. A identidade do jogador detido ainda não foi divulgada. As informações são do G1.

A operação decorre de uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo e ocorre simultaneamente em diferentes estados. O grupo investigado teria ramificações pelo país e possíveis vínculos com uma facção criminosa.

Cerca de 100 policiais civis, 38 viaturas e dois helicópteros participam da ação interestadual. No Rio de Janeiro, três mandados de busca e apreensão são cumpridos. As diligências ocorrem em endereços na Barra da Tijuca e em Vargem Grande, na Zona Sudoeste da capital. Entre os locais relacionados à operação estão a residência de David e o centro de treinamento do Vasco.

A ação no estado é coordenada pela 14ª DP (Leblon), com apoio da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Desarme) e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

Outros atletas e empresários

Além do grupo que motivou a operação, a Polícia Civil investiga possíveis envolvimentos de outros atletas profissionais e empresários com a organização. Até o momento, não foram divulgados os nomes dessas pessoas nem qual seria a participação atribuída a elas.

Também não foram detalhados os elementos que levaram a Justiça a autorizar as buscas relacionadas ao atacante do Vasco.