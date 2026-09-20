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Cinco pessoas morrem em acidente com ônibus no interior de SP

Ônibus com 48 passageiros caiu em ribanceira na cidade de Cruzeiro

Agência Brasil

Cinco pessoas morrem em acidente com ônibus no interior de SP
Cinco pessoas morrem em acidente com ônibus no interior de SP Divulgação/PM

Um acidente envolvendo um ônibus provocou a morte de pelo menos cinco pessoas na manhã de hoje (20) na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), na cidade de Cruzeiro, no interior paulista.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o ônibus transportava 48 pessoas e caiu em uma ribanceira. O acidente ocorreu por volta das 5h15 da manhã de hoje.

Por meio de nota publicada em suas redes sociais, a prefeitura de Cruzeiro informou que o acidente foi na rodovia que liga Cruzeiro a Passa Quatro (MG). “Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), SAMU, Defesa Civil e profissionais da rede municipal de saúde e segurança estão atuando em conjunto com os demais órgãos envolvidos na operação de resgate e atendimento às pessoas que estavam no veículo”, escreveu a administração municipal.

Segundo a prefeitura, os feridos estão sendo levados para o Hospital Santa Casa.

Até este momento não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos demais feridos e nem sobre as causas do acidente.

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