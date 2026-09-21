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SP permanece em alerta para fortes chuvas; número de mortes sobe para cinco no Estado

No domingo, 20, foi localizado o corpo de um homem que estava desaparecido desde 12 de setembro durante enchente em Jandira

Estadão Conteúdo

Pedestre se protegem da chuva no viaduto do Chá, região central da cidade de São Paulo
Chuva em São Paulo BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 30/09/2022

A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para fortes chuvas entre esta segunda-feira, 21, e a quarta-feira, 23 Conforme o órgão estadual, instabilidades devem se intensificar a partir de terça-feira, 22, com acumulados de até 90 milímetros em algumas regiões.

No domingo, 20, foi localizado o corpo de um homem que estava desaparecido desde 12 de setembro durante enchente em Jandira, na região metropolitana de São Paulo. Com a confirmação, o número de mortos após as chuvas que atingiram o Estado paulista no começo do mês subiu para cinco.

Número de mortos desde 11 de setembro no Estado de SP:

  • Jandira: 2 mortes (13 e 20 de setembro);
  • Itaquaquecetuba: 1 morte (13 de setembro);
  • São Bernardo do Campo: 1 morte (14 de setembro);
  • Embú-Guaçu: 1 morte (17 de setembro).

Alerta para chuvas com acumulados de até 90 milímetros:

Nesta segunda-feira, a atuação de um sistema meteorológico deve favorecer pancadas de chuva de intensidade moderada, principalmente nas faixas sul, central e leste do Estado.

Segundo a Defesa Civil do Estado, a partir de terça-feira, 22, as instabilidades devem ganhar intensidade e abrangência, com previsão de chuvas mais fortes e generalizadas na terça e na quarta-feira, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de queda pontual e isolada de granizo.

Na Baixada Santista, no Litoral Norte, na capital e na região metropolitana, os acumulados previstos variam entre 70 e 90 milímetros. Já na Serra da Mantiqueira e nas regiões de São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Registro, Itapeva, Marília, Bauru, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, são esperados volumes entre 50 e 70 milímetros.

Conforme a Meteoblue, na cidade de São Paulo, a expectativa é chuvas fortes principalmente entre terça e quarta, quando as temperaturas também devem sofrer declínio. A máxima, porém, volta a subir novamente na sexta-feira, 24.

Variação de temperatura na cidade de SP, segundo a Meteoblue:

  • Segunda-feira: entre 17ºC e 29ºC;
  • Terça-feira: entre 15ºC e 22ºC;
  • Quarta-feira: entre 13ºC e 15ºC;
  • Quinta-feira: entre 13ºC e 17ºC;
  • Sexta-feira: entre 16ºC e 24ºC.

Orientações:

  • Acompanhe os alertas oficiais: fique atento às atualizações meteorológicas e às orientações da Defesa Civil durante todo o período de instabilidade;
  • Evite áreas de risco: mantenha distância de encostas, margens de rios e locais sujeitos a alagamentos e enxurradas, especialmente durante chuvas intensas;
  • Não atravesse áreas inundadas: nunca tente atravessar ruas, pontes ou trechos alagados, a pé ou de veículo, mesmo que a água pareça rasa;
  • Proteja-se durante tempestades: procure abrigo em local seguro, longe de árvores, postes e estruturas vulneráveis;
  • Observe sinais de perigo: rachaduras no solo ou nas paredes, estalos, inclinação de árvores ou postes e movimentação de terra podem indicar risco de deslizamento. Afaste-se imediatamente e procure um local seguro;
  • Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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