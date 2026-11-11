Justiça manda apreender celulares de homem que filmou FHC em apartamento, diz jornal

A investigação foi solicitada pelos filhos de FHC, que buscam esclarecer as circunstâncias em que Wesley entrou no imóvel e divulgou imagens do ex-presidente, diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado.

A Justiça de São Paulo autorizou uma operação de busca e apreensão contra Wesley Oliveira, responsável por divulgar vídeos gravados dentro do apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 95 anos. A medida foi cumprida nesta quarta-feira (11), com a apreensão de dois aparelhos celulares. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Wesley e seu companheiro, que teria participado das gravações, foram conduzidos a uma delegacia para prestar esclarecimentos. Não há mandados de prisão contra os dois, que deverão ser liberados após os depoimentos. A autorização judicial também abrangia a busca por computadores, notebooks e tablets que pudessem conter registros relacionados ao episódio.

A investigação foi solicitada pelos filhos de FHC, que buscam esclarecer as circunstâncias em que Wesley entrou no imóvel e divulgou imagens do ex-presidente, diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado. Nos vídeos, Fernando Henrique aparece sentado em uma poltrona, enquanto o visitante percorre diferentes cômodos da residência, mostra objetos pessoais e comenta o valor de móveis e obras de arte.

Investigação sobre filmagens

De acordo com a apuração de Mônica Bergamo, Patrícia Kundrát, mulher do ex-presidente, também foi intimada a prestar depoimento. Ela reconheceu ter autorizado a entrada de Wesley no apartamento, mas nega ter permitido que ele filmasse FHC ou divulgasse as imagens nas redes sociais. Após a publicação dos vídeos, Patrícia registrou um boletim de ocorrência contra o visitante.

No documento policial, ela relatou que Wesley frequentava o imóvel por ser companheiro de um amigo seu e teria aproveitado uma visita para realizar as gravações sem seu conhecimento. Patrícia afirmou ter descoberto a publicação em 23 de outubro, quando tomou conhecimento de imagens que mostravam o ex-presidente em uma situação de vulnerabilidade.

O boletim também menciona um segundo vídeo, no qual Wesley apresenta detalhes da residência, incluindo valores atribuídos ao mobiliário e a objetos de decoração. Segundo o relato de Patrícia à polícia, as publicações expuseram indevidamente a intimidade do casal e a condição de saúde de Fernando Henrique Cardoso.

Wesley, por sua vez, afirmou nas redes sociais que havia recebido autorização para entrar no apartamento e realizar as filmagens. “Relaxa. Eu fui convidado e autorizado pela esposa dele! E penso que ter Alzheimer não significa que uma pessoa deva ser escondida da sociedade”, escreveu em resposta às críticas. A versão é contestada por Patrícia, que sustenta ter permitido apenas a visita.

Família reforça segurança

Ainda segundo Mônica Bergamo, os filhos do ex-presidente cobraram explicações de Patrícia sobre a entrada dos visitantes e adotaram novas medidas de segurança na residência. Entre as providências estão a instalação de câmeras de monitoramento e o reforço do controle de acesso ao apartamento, onde FHC recebe cuidados permanentes.

O ex-presidente teve sua interdição judicial autorizada em abril, após pedido apresentado pelos três filhos, Paulo Henrique, Luciana e Beatriz. A medida foi concedida pela Justiça de São Paulo em razão do estágio avançado da doença de Alzheimer, que compromete sua capacidade de administrar pessoalmente determinados aspectos da vida civil.

A investigação sobre as filmagens busca esclarecer como ocorreu o acesso ao imóvel, em quais circunstâncias os vídeos foram produzidos e se houve violação de direitos do ex-presidente com a divulgação das imagens.