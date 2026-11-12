Laudo aponta causa da morte de homem preso em viatura após PMs jogarem spray de pimenta

O caso ocorreu na última sexta-feira (6) e repete a abordagem da Polícia Rodoviária Federal que chocou o país em 2022

A certidão de óbito de Maurício Pereira dos Santos, que morreu após ser trancado no porta-malas de uma viatura e ser atingido por spray de pimenta disparado por policiais militares, em Corinto, no interior de Minas Gerais, aponta intoxicação exógena como causa da morte. O documento, no entanto, não especifica a substância responsável. Segundo a Polícia Civil, a circunstância da morte é investigada.

O caso ocorreu na última sexta-feira (6) e repete a abordagem da Polícia Rodoviária Federal que chocou o país em 2022, em Sergipe. O Estadão procurou a Polícia Militar e aguarda retorno.

Conforme o Ministério da Saúde, intoxicação exógena ocorre quando uma pessoa é exposta a substâncias químicas, como medicamentos, agrotóxicos, produtos de limpeza, drogas, cosméticos e até alimentos e bebidas, e apresenta sinais ou sintomas clínicos ou alterações laboratoriais compatíveis com um quadro de intoxicação.

Relembre o caso

Um vídeo registrou o momento em que o homem, de 26 anos, grita por socorro e bate no porta-malas. Em seguida, é possível ver o militar jogando spray de pimenta e fechando a porta do veículo. As imagens foram divulgadas nas redes sociais.

Parentes relataram que Maurício estaria em surto psicótico, quando vizinhos acionaram a PM. Em uma publicação nas redes sociais, Ana Paula Pereira, tia do homem, afirmou que ele foi “algemado” e espancado durante a abordagem.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que as investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso. “A PCMG aguarda a conclusão dos laudos periciais, que serão fundamentais para determinar a causa da morte”, escreveu.

Já o Ministério Público informou que a Promotoria de Justiça de Corinto requisitou a instauração de inquérito policial à Delegacia de Polícia da cidade. O procedimento será encaminhado ao MP de Minas Gerais, para análise e adoção das providências.

“A análise quanto à eventual necessidade de procedimento próprio no âmbito do Ministério Público se dará após o encaminhamento de relatório preliminar pela Polícia Civil, para poder ser entendida a causa mortis e as responsabilidades ali apuradas”, disse.

Ainda de acordo com Ana Paula, a esposa de Maurício teria pedido para que os policiais “não fizessem isso”. Ela relatou que a vítima gritava “eles vão me matar, eles vão me matar” durante a ação.

A mulher afirmou que, até o momento, a família não sabe qual é a causa da morte. “Quero saber o que aconteceu. Quero justiça! Os médicos no pronto-socorro não souberam dizer”, desabafou.

Maurício teria passado mal e foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Corinto, mas morreu no local.